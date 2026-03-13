Les cantons de l’Arc jurassien réaffirment leur soutien à la HEP-BEJUNE

Les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne confirment leur engagement envers la Haute école pédagogique de l’Arc jurassien. Les autorités ont signé ce vendredi le contrat de prestations qui encadre l’activité de la HEP-BEJUNE pour la période 2026-2029.

Cet accord fixe les objectifs stratégiques de l’institution et les moyens financiers nécessaires pour les atteindre. Ainsi, l’enveloppe allouée à l’institution de formation tertiaire passe de 22,8 millions à 24,15 millions. « Cette adaptation constitue une marque tangible de reconnaissance et de soutien à la HEP », se réjouit le recteur Maxime Zuber. Le nouveau contrat repose sur quatre axes principaux : renforcer la gouvernance participative, développer les liens entre recherche, formation et pratique, assumer une responsabilité sociétale accrue et intensifier les collaborations avec les acteurs du territoire.

L'institution forme aujourd’hui les 6'000 enseignantes et enseignants de l’espace BEJUNE. Les cantons étaient représentés par les conseillères d’État Crystel Graf de Neuchâtel et Christine Häsler de Berne ainsi que le ministre jurassien Raphaël Ciocchi. /comm-mlm