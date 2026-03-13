Les Français renouvellent leurs autorités locales ce week-end. Le premier tour des élections municipales se déroule dimanche. L’occasion pour certaines communautés religieuses de se rapprocher des élus. C’est le cas des associations musulmanes de Strasbourg qui sont désormais réunies au sein d’une fédération. Celle-ci a récemment convié plusieurs politiciens à un « iftar », un repas de rupture de jeûne. La rencontre a permis d’évoquer différents points qui concernent la communauté, mais aussi de peser dans le débat public, alors que le climat politique est tendu sur l'ensemble du territoire. Le reportage de notre correspondante en France, Stéphanie Wenger :
« Le monde en cause » : la communauté musulmane de Strasbourg se mobilise en vue des municipales
Les Français renouvellent leurs autorités locales ce week-end. Le premier tour des élections municipales se déroule dimanche. L’occasion pour certaines communautés religieuses de se rapprocher des élus. C’est le cas des associations musulmanes de Strasbourg qui sont désormais réunies au sein d’une fédération. Celle-ci a récemment convié plusieurs politiciens à un « iftar », un repas de rupture de jeûne. La rencontre a permis d’évoquer différents points qui concernent la communauté, mais aussi de peser dans le débat public, alors que le climat politique est tendu sur l'ensemble du territoire. Le reportage de notre correspondante en France, Stéphanie Wenger :
Sur le même sujet
- 10.03.2026 - 10:20 « Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil
- 06.03.2026 - 14:57 « Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins
- 06.02.2026 - 10:37 « Le monde en cause » : les Portugais choisissent leur président
- 16.01.2026 - 09:30 « Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil
- 09.01.2026 - 09:30 « Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran
Actualités suivantes
Conseil communal de Val-de-Travers : Alexandre Iseppi se lance dans la course
Région • Actualisé le 13.03.2026 - 06:53
Articles les plus lus
Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière
Région • Actualisé le 12.03.2026 - 16:52
Conseil communal de Val-de-Travers : Alexandre Iseppi se lance dans la course
Région • Actualisé le 13.03.2026 - 06:53
Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière
Région • Actualisé le 12.03.2026 - 16:52
Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière
Région • Actualisé le 12.03.2026 - 16:52