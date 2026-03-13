LVMH nomme Béatrice Goasglas directrice de Tag Heuer

Béatrice Goasglas est nommée à la tête du fabricant de montres Tag Heuer, basé à La Chaux-de-Fonds. Elle prendra ses fonctions début mai, a annoncé LVMH jeudi soir. Le poste était vacant depuis le départ d'Antoine Pin au début de l'année.

Après avoir occupé différents postes chez Sephora, L'Oréal et le groupe SMCP, Béatrice Goasglas a rejoint Tag Heuer en 2018 en tant que responsable du département "Digital & Client Experience". Elle a ensuite pris la direction des activités dans la région Asie-Pacifique, avant de devenir directrice de Tag Heuer Americas. / ATS

