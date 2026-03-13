Incident chimique à La Chaux-de-Fonds

Des personnes habitant à proximité de l’entreprise Thommen Furler à l’est de la Métropole horlogère ...
Des personnes habitant à proximité de l’entreprise Thommen Furler à l’est de la Métropole horlogère ont été évacuées vendredi matin en raison d’émanations dues à un mélange de produits chimiques. La Police neuchâteloise évoque un incident plutôt qu’un accident.

L'entreprise Thommen Furler se situe à quelques dizaines de mètres de la station d'épuration de La Chaux-de-Fonds (capture d'écran Google Maps). L'entreprise Thommen Furler se situe à quelques dizaines de mètres de la station d'épuration de La Chaux-de-Fonds (capture d'écran Google Maps).

Incident chimique vendredi matin du côté de la Combe-des-Moulins à La Chaux-de-Fonds. Les faits se sont déroulés au sein de l’entreprise Thommen Furler, à quelques dizaines de mètres de la station d’épuration. La police, qui confirme une information d’Arcinfo, précise que deux produits chimiques qui n’auraient pas dû être mélangés l’ont été, ce qui a provoqué des émanations. Les pompiers se sont rapidement rendus sur place. Et comme c’est le cas en pareille situation, rappelle la Police neuchâteloise, les mesures prises sont assez larges pour éviter tout surincident. Les personnes habitant dans le voisinage ont été évacuées. /cwi


