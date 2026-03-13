Décarbone ta boîte veut inspirer

Un rendez-vous pour inspirer et passer à l’action. C’est l’objectif de Décarbone ta boîte organisé par la Jeune chambre internationale de Neuchâtel. La 3e édition se tient vendredi après-midi dès 13h et jusqu’au soir à l’Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Plusieurs conférences, dont une de Raphaël Domjan, la finale du concours et une table ronde sont au programme de cet évènement dédié à la décarbonation de l’économie, à l’innovation durable et à l’action climat. Ouvert aux professionnels comme au grand public, Décarbone ta boîte se fait gentiment sa place, selon sa responsable communication Margot Douxchamps. « On grandit petit à petit, c’est notre objectif. Y aller édition après édition ».

Décarboner l’économie, ça parle de plus en plus aux entreprises ? « Oui », répond Margot Douxchamps. « Mais il y a toujours un frein économique forcément. Et c’est d’ailleurs un critère du concours qu’on prend en compte. On est bien conscient qu’une entreprise doit aussi être viable économiquement. »