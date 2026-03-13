Décarbone ta boîte veut inspirer

Des conférences et des récompenses pour les projets qui visent à réduire les émissions de CO2. La 3e édition de Décarbone ta boîte se tient ce vendredi après-midi à Neuchâtel.
Un rendez-vous pour inspirer et passer à l’action. C’est l’objectif de Décarbone ta boîte organisé par la Jeune chambre internationale de Neuchâtel. La 3e édition se tient vendredi après-midi dès 13h et jusqu’au soir à l’Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Plusieurs conférences, dont une de Raphaël Domjan, la finale du concours et une table ronde sont au programme de cet évènement dédié à la décarbonation de l’économie, à l’innovation durable et à l’action climat. Ouvert aux professionnels comme au grand public, Décarbone ta boîte se fait gentiment sa place, selon sa responsable communication Margot Douxchamps. « On grandit petit à petit, c’est notre objectif. Y aller édition après édition ».
Décarboner l’économie, ça parle de plus en plus aux entreprises ? « Oui », répond Margot Douxchamps. « Mais il y a toujours un frein économique forcément. Et c’est d’ailleurs un critère du concours qu’on prend en compte. On est bien conscient qu’une entreprise doit aussi être viable économiquement. »
Margot Douxchamps : « C’est toujours délicat de savoir si les incitations doivent venir de la politique, des entreprises. De qui cela doit venir. »
Six finalistes sont en lice. Les trois lauréats de Décarbonne ta boîte se partageront la somme de 20'000 francs alors que le nouveau prix Viteos, dont le vainqueur sera désigné par le public, est doté de 1'000 francs. À suivre également notre émission spéciale en direct sur place de 16h à 18h. /jpp