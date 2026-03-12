Un groupe de parole pour mieux vivre avec la migraine

Derrière le mot « migraine » se cache parfois une réalité bien plus lourde qu’un simple mal de tête. Douleurs intenses, hypersensibilité à la lumière ou au bruit, nausées ou fatigue extrême : les crises peuvent durer plusieurs heures et perturber profondément la vie quotidienne. Certaines formes, comme l’algie vasculaire de la face, comptent même parmi les douleurs les plus intenses connues en médecine. C’est cette maladie neurologique rare dont souffre Nicolas Frund depuis plus de dix ans. « En quelques minutes, la douleur peut devenir insupportable », explique le Neuchâtelois, qui évoque aussi l’incompréhension et l’isolement souvent ressentis par les personnes concernées, tant la maladie reste méconnue du grand public.

Face à ce constat, Nicolas Frund a décidé de créer un groupe de parole à Neuchâtel, en collaboration avec l’antenne neuchâteloise d’Info-Entraide Suisse. L’objectif : offrir un espace d’échange et de soutien aux personnes migraineuses, mais aussi à leurs proches. « L’idée est de pouvoir parler librement avec des personnes qui comprennent ce que l’on vit », explique-t-il. Ces rencontres ne remplacent pas un suivi médical, mais permettent de partager des expériences et de rompre l’isolement. La première rencontre aura lieu le mercredi 25 mars de 18h à 19h30 à Neuchâtel. La participation est gratuite et les personnes intéressées peuvent s’inscrire via le site d’Info-Entraide Suisse.