Un groupe de parole pour mieux vivre avec la migraine

Souvent réduite à un simple mal de tête, la migraine est en réalité une maladie neurologique ...
Un groupe de parole pour mieux vivre avec la migraine

Souvent réduite à un simple mal de tête, la migraine est en réalité une maladie neurologique qui touche plus de 10 % de la population en Suisse. Pour rompre l’isolement et favoriser les échanges entre personnes concernées, un nouveau groupe de parole verra le jour à Neuchâtel à l’initiative de Nicolas Frund, lui-même atteint d’algie vasculaire de la face.

Nicolas Frund, initiateur du groupe de parole pour mieux vivre avec la migraine, dans « La Matinale ». Nicolas Frund, initiateur du groupe de parole pour mieux vivre avec la migraine, dans « La Matinale ».

Derrière le mot « migraine » se cache parfois une réalité bien plus lourde qu’un simple mal de tête. Douleurs intenses, hypersensibilité à la lumière ou au bruit, nausées ou fatigue extrême : les crises peuvent durer plusieurs heures et perturber profondément la vie quotidienne. Certaines formes, comme l’algie vasculaire de la face, comptent même parmi les douleurs les plus intenses connues en médecine. C’est cette maladie neurologique rare dont souffre Nicolas Frund depuis plus de dix ans. « En quelques minutes, la douleur peut devenir insupportable », explique le Neuchâtelois, qui évoque aussi l’incompréhension et l’isolement souvent ressentis par les personnes concernées, tant la maladie reste méconnue du grand public.

Face à ce constat, Nicolas Frund a décidé de créer un groupe de parole à Neuchâtel, en collaboration avec l’antenne neuchâteloise d’Info-Entraide Suisse. L’objectif : offrir un espace d’échange et de soutien aux personnes migraineuses, mais aussi à leurs proches. « L’idée est de pouvoir parler librement avec des personnes qui comprennent ce que l’on vit », explique-t-il. Ces rencontres ne remplacent pas un suivi médical, mais permettent de partager des expériences et de rompre l’isolement. La première rencontre aura lieu le mercredi 25 mars de 18h à 19h30 à Neuchâtel. La participation est gratuite et les personnes intéressées peuvent s’inscrire via le site d’Info-Entraide Suisse.

Vous souhaitez présenter votre association sur RTN. Contactez Raphael par mail, à raphael@rtn.ch. /rde


 

Actualités suivantes

Bilan routier 2025 : nombre d'accidents stable et baisse des infractions liées à l’alcool dans le canton

Bilan routier 2025 : nombre d'accidents stable et baisse des infractions liées à l’alcool dans le canton

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 10:03

Une faîtière pour les fêtes neuchâteloises

Une faîtière pour les fêtes neuchâteloises

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 09:27

Une salle de gym flambant neuve pour la Fondation Les Perce-Neige

Une salle de gym flambant neuve pour la Fondation Les Perce-Neige

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 16:47

Les étranges nuits du cinéma fêtent Noël

Les étranges nuits du cinéma fêtent Noël

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 16:37

Articles les plus lus

Connaître l’origine du racisme pour mieux lutter

Connaître l’origine du racisme pour mieux lutter

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 15:08

Les étranges nuits du cinéma fêtent Noël

Les étranges nuits du cinéma fêtent Noël

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 16:37

Une salle de gym flambant neuve pour la Fondation Les Perce-Neige

Une salle de gym flambant neuve pour la Fondation Les Perce-Neige

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 16:47

Une faîtière pour les fêtes neuchâteloises

Une faîtière pour les fêtes neuchâteloises

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 09:27

Comité renouvelé pour Neuchâtel Centre

Comité renouvelé pour Neuchâtel Centre

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 12:00

Connaître l’origine du racisme pour mieux lutter

Connaître l’origine du racisme pour mieux lutter

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 15:08

Les étranges nuits du cinéma fêtent Noël

Les étranges nuits du cinéma fêtent Noël

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 16:37

Une salle de gym flambant neuve pour la Fondation Les Perce-Neige

Une salle de gym flambant neuve pour la Fondation Les Perce-Neige

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 16:47

Une grande fête pour Suchard

Une grande fête pour Suchard

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 10:37

La grande migration des batraciens face aux dangers de la route

La grande migration des batraciens face aux dangers de la route

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 11:30

Comité renouvelé pour Neuchâtel Centre

Comité renouvelé pour Neuchâtel Centre

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 12:00

Connaître l’origine du racisme pour mieux lutter

Connaître l’origine du racisme pour mieux lutter

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 15:08