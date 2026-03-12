Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Une maison d’hôtes unique devrait ouvrir d’ici la fin de l’année entre Couvet et Môtiers. Baptisé le « Château des Chameaux », l’établissement a annoncé qu’il allait accueillir des camélidés sur son site.
Un manoir de style normand de 1716, huit chambres pour accueillir des clients et… des chameaux ! C’est le projet osé et unique de Mirko Beetschen et Stéphane Houlmann, deux entrepreneurs actifs dans le domaine de l’hôtellerie depuis de nombreuses années. Après avoir tenu la « Maison Bergdorf » à Interlaken entre 2015 et 2022, les deux Bernois ont racheté le « Château des Chameaux » au Val-de-Travers. Cette maison d’hôtes pourrait accueillir 19 clients en même temps, les travaux ont débuté en avril 2025 et se poursuivent encore cette année. L’ouverture est espérée pour novembre prochain.
Mirko Beetschen, journaliste et romancier, et Stéphane Houlmann, hôtelier diplômé, avouent « être tombés amoureux » du Val-de-Travers, alors qu’ils faisaient plutôt leurs recherches au bord du lac de Neuchâtel. « Le domaine était magnifique, on a beaucoup aimé. Nous habitons à Berne, c’est 1h05 porte à porte. Mais c’est un monde tellement différent. » La nature, les villages et de très jolies maisons : ce sont les qualités qui ont fait craquer les co-propriétaires du futur Château des Chameaux. Sans oublier l’histoire du Vallon.
Stéphane Houlmann : « On a pensé : wahou, c’est le Vallon, c’est calme. C’est un endroit très pittoresque. »
Des chameaux, un projet « unique » en Suisse
Mais là où l’établissement basé à Couvet sera vraiment unique, c’est avec son projet de chameaux. Stéphane Houlmann a réalisé son diplôme à Thurgovie afin de pouvoir s’occuper de camélidés au Vallon. L’idée leur est venue lors d’une baignade dans l’Aar à Berne. « Tout d’un coup, on a vu des chameaux. Nous sommes sortis de l’Aar pour voir les chameaux, et puis c’était comme un flash : ah oui des chameaux, il faut en mettre à Couvet. » Les camélidés seront originaires de Mongolie, ils supporteront donc bien les variations de températures et le froid neuchâtelois.
« Les chameaux qu’on va acheter vivent déjà en Suisse. »
Les deux Bernois comptent aussi apporter leur passion au Château des Chameaux. L’art contemporain et le design y auront donc une place privilégiée. « Il y aura aussi des meubles vintages, un peu mid century » détaille Stéphane Houlmann.
« C’est un projet unique en Suisse et pas seulement au Val-de-Travers. »
Sur les huit chambres prévues à Couvet, six seront des suites, dont la plus grande mesurera 80m2, pour un prix d’environ 400 francs par nuit. Deux chambres doubles seront également disponibles, pour un prix unitaire de 250 francs par nuit. Les deux Bernois précisent aussi que plusieurs de leurs anciens clients à Interlaken étaient déjà intéressés à venir séjourner au Val-de-Travers, notamment des Américains, des Italiens ou encore des Allemands. /swe