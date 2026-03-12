Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Un manoir de style normand de 1716, huit chambres pour accueillir des clients et… des chameaux ! C’est le projet osé et unique de Mirko Beetschen et Stéphane Houlmann, deux entrepreneurs actifs dans le domaine de l’hôtellerie depuis de nombreuses années. Après avoir tenu la « Maison Bergdorf » à Interlaken entre 2015 et 2022, les deux Bernois ont racheté le « Château des Chameaux » au Val-de-Travers. Cette maison d’hôtes pourrait accueillir 19 clients en même temps, les travaux ont débuté en avril 2025 et se poursuivent encore cette année. L’ouverture est espérée pour novembre prochain.

Mirko Beetschen, journaliste et romancier, et Stéphane Houlmann, hôtelier diplômé, avouent « être tombés amoureux » du Val-de-Travers, alors qu’ils faisaient plutôt leurs recherches au bord du lac de Neuchâtel. « Le domaine était magnifique, on a beaucoup aimé. Nous habitons à Berne, c’est 1h05 porte à porte. Mais c’est un monde tellement différent. » La nature, les villages et de très jolies maisons : ce sont les qualités qui ont fait craquer les co-propriétaires du futur Château des Chameaux. Sans oublier l’histoire du Vallon.