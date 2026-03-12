Cancer du côlon : dépistage élargi jusqu’à 74 ans

Se faire dépister du cancer du côlon est désormais possible plus longtemps dans l’Arc jurassien. Les femmes et les hommes domiciliés dans les cantons du Jura et de Neuchâtel peuvent participer au programme de dépistage jusqu’à 74 ans, contre 69 ans auparavant.

Cette extension fait suite à une modification de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins. Elle permet à la Suisse de s’aligner sur les recommandations internationales en matière de prévention, indiquent les responsables du programme BEJUNE dans un communiqué transmis jeudi.





Un test simple à faire chez soi

Mis en place en 2019 par l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE, le programme s’adresse aux personnes âgées de 50 à 74 ans qui ne présentent pas de symptômes ni de facteurs de risque particuliers. Le dépistage repose sur un test FIT à réaliser à domicile, qui permet de détecter d’éventuelles traces de sang invisibles dans les selles.

Le kit peut être obtenu auprès d’une pharmacie partenaire ou d’un médecin de famille agréé, après une consultation d’information. En cas de résultat positif, une coloscopie est proposée pour en identifier l’origine.

Les examens réalisés dans ce cadre sont pris en charge par l’assurance maladie de base sans franchise. Seule la quote-part de 10% reste à la charge des patients.





Campagne de sensibilisation en mars

Cette annonce intervient dans le cadre de « Mars Bleu », le mois international de sensibilisation au cancer du côlon. L’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE rappelle qu’un dépistage régulier permet souvent de prévenir la maladie ou de la détecter précocement. Elle invite la population à « penser à son côlon », même si le sujet peut sembler peu glamour, selon un communiqué. /comm-mlm