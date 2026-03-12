Bilan routier 2025 : nombre d'accidents stable et baisse des infractions liées à l’alcool dans le canton

Le bilan routier 2025 de la police neuchâteloise montre une stabilisation du nombre d’accidents avec blessés ou tués sur les routes du canton ces quatre dernières années. L’an dernier, 403 accidents ont été recensés, causant 468 blessés et un décès. En 2024, 468 personnes ont été blessées sur les routes et six sont décédées. Les principales causes d’accidents restent le comportement des conducteurs, notamment la vitesse inadaptée, les refus de priorité ou l’inattention, suivies de l’alcool, des stupéfiants et de la fatigue.





Baisse de la consommation d'alcool au volant

L’année 2025 se distingue par une amélioration du comportement face à l’alcool au volant. Sur 11’253 contrôles, 474 conducteurs ont été testés positifs (4,21 %), contre 501 en 2024. La majorité des cas concerne les hommes (84 %). Par ailleurs, 143 personnes ont été contrôlées positives aux stupéfiants, dont 18 suite à un accident.

Sur le plan de la vitesse, plus de 36 millions de véhicules ont été mesurés par les radars fixes et semi-stationnaires, entraînant 97’724 amendes. Les radars mobiles ont contrôlé 802’650 véhicules, dont 6,01 % en infraction, avec 1’277 procès-verbaux et 46’963 amendes d’ordre. Le taux global d’infractions routières est en baisse par rapport à 2024, tandis que les cas graves de chauffards restent stables, avec dix infractions graves constatées, exclusivement impliquant des hommes.

Pour 2026, la police neuchâteloise prévoit de renforcer la prévention et la présence des patrouilles sur les routes, en complément des contrôles habituels, afin de réduire le nombre d’accidents avec blessures et répondre au sentiment d’insécurité exprimé par les habitants. /comm-aca