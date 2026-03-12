Appel au don du sang à La Neuveville

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce jeudi 12 mars, de 17h à 19h30, à la Salle des Epancheurs de La Neuveville. Les donneurs sont priés de s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-rle