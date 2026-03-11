Une salle de gym flambant neuve pour la Fondation Les Perce-Neige

Normes de sécurité, meilleure inclusivité ou élargissement des activités possibles : la salle de gym de la Fondation Les Perce-Neige a été entièrement rénovée grâce à la récolte de fonds privés. Elle sera inaugurée la semaine prochaine.
Un ambitieux projet de rénovation touche à sa fin au Val-de-Ruz. Depuis près d’une dizaine d’années, la salle de gymnastique de la Fondation Les Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys, est utilisée pour l’organisation d’activités physiques et sportives destinées à des personnes en situation de handicap physique et/ou mental. Seulement, celle-ci a été construite en 1974 et n’a jamais été modernisée depuis.
Il y a quelques années, la Fondation a donc lancé un grand projet de modernisation. Objectif : rajeunir l’espace et surtout le rendre plus inclusif. Cela passe notamment par la mise en conformité avec les normes de sécurité en vigueur. Par exemple : « Les radiateurs étaient apparents, les chaînes pour les anneaux aussi : nous avons enlevé tout ça pour que les gens puissent courir sans risque », explique Terry Wilsher, gestionnaire de projets et de fonds pour la Fondation Les Perce-Neige.
Améliorer l’inclusivité demande également d’élargir le champ des activités accessibles aux personnes à mobilité réduite : « Nous avons fait installer des paniers de basket dont la hauteur peut être réglée. Comme ça, si quelqu’un veut faire du basket en chaise roulante, le panier est adaptable », ajoute le responsable, pour ne citer qu’un exemple.
Terence Wilsher : « Ce sont plein de petites choses qui permettent à nos bénéficières d’utiliser la salle. »
Après plusieurs mois de chantier, les travaux sont terminés. Dans son communiqué, la Fondation Les Perce-Neige souligne que la transformation de la salle a « été financée uniquement grâce à la générosité de nos partenaires et à votre contribution ». Terry Wilsher mentionne entre autres « la Loterie Romande, qui a largement participé, des actions sportives comme le Charity Game du HCC en 2024, ou encore diverses entreprises ». Au total, ce sont près de « 230’000 francs provenant de fonds privés » qui ont été récoltés pour soutenir cette rénovation.
« Cette salle de gym n’a jamais été rénovée. Elle date du début des années 70. »
Terry Wilsher tient à remercier tous ses partenaires et souligne « la variété des soutiens obtenus », sans oublier « le grand public neuchâtelois ». Il rappelle également que la salle de gym est mise à disposition de divers groupes extérieurs, comme des organisations de seniors ou encore l’école primaire des Hauts-Geneveys. L’inauguration se tiendra le 18 mars. À cette occasion, l’équipe de basketball des Perce-Neige fera une démonstration sportive.