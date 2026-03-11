Une salle de gym flambant neuve pour la Fondation Les Perce-Neige

Un ambitieux projet de rénovation touche à sa fin au Val-de-Ruz. Depuis près d’une dizaine d’années, la salle de gymnastique de la Fondation Les Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys, est utilisée pour l’organisation d’activités physiques et sportives destinées à des personnes en situation de handicap physique et/ou mental. Seulement, celle-ci a été construite en 1974 et n’a jamais été modernisée depuis.

Il y a quelques années, la Fondation a donc lancé un grand projet de modernisation. Objectif : rajeunir l’espace et surtout le rendre plus inclusif. Cela passe notamment par la mise en conformité avec les normes de sécurité en vigueur. Par exemple : « Les radiateurs étaient apparents, les chaînes pour les anneaux aussi : nous avons enlevé tout ça pour que les gens puissent courir sans risque », explique Terry Wilsher, gestionnaire de projets et de fonds pour la Fondation Les Perce-Neige.

Améliorer l’inclusivité demande également d’élargir le champ des activités accessibles aux personnes à mobilité réduite : « Nous avons fait installer des paniers de basket dont la hauteur peut être réglée. Comme ça, si quelqu’un veut faire du basket en chaise roulante, le panier est adaptable », ajoute le responsable, pour ne citer qu’un exemple.