Une grande fête pour Suchard

L’entreprise Chocolat Suchard a été fondée en 1826. La Ville de Neuchâtel propose un événement du 1er octobre au 30 novembre pour célébrer la marque de diverses manières.

Suchard a fait l'objet de plusieurs expositions au Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel. (Photo : archives). Suchard a fait l'objet de plusieurs expositions au Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel. (Photo : archives).

Un anniversaire marquant pour le patrimoine industriel et gustatif de Neuchâtel. Suchard fête ses 200 ans cette année. Un anniversaire qui fait l’objet d’une célébration du 1er octobre au 30 novembre. La Ville de Neuchâtel l’annonce mercredi matin dans un communiqué.

L’événement est mis sur pied par l’Office communal du tourisme, en collaboration avec les Archives de la Ville. Au programme : des événements culturels et patrimoniaux, destinés au grand public. Les points forts : une exposition en plein air de photos d’archives, un cycle de conférences et de visites guidées, un parcours interactif Totemi ainsi que l’édition 2026 de Chocolatissimo. Ce n’est pas tout : la population est invitée à transmettre à la Ville ses témoignages, souvenirs et archives liés à Suchard, mais aussi des initiatives et propositions, via l’adresse chocolatissimo@ne.ch.

L’entreprise Chocolat Suchard a été fondée à Serrières en 1826 par Philippe Suchard. Le groupe a cessé de produire dans le canton de Neuchâtel en 1990, avant d’être revendu à différents conglomérats. Ses marques sont aujourd’hui exploitées par diverses entreprises étrangères. /comm-jhi


