Les étranges nuits du cinéma fêtent Noël

Joyeux Noël et de bonnes fêtes ! Ainsi se nomme le thème de la 25e édition des étranges nuits du cinéma. Le festival revient du 30 mars au 5 avril envahir le Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds. Pour l’occasion, le lieu sera entièrement décoré sur le thème des fêtes de fin d’année. « Beaucoup de gens ne viennent que pour ça », dit avec humour Sarazard Serpentard, la responsable déco.

Mercredi matin, l’association 2300 Plan 9, organisatrice de l’évènement, a défini les contours de cette semaine étrange. Au programme : une vingtaine de films projetés, le traditionnel concours de court-métrage, une après-midi pour les enfants et des invités aux petits oignons. « On est parti sur des styles de films qui nous ont motivés à créer ce festival », explique Alex, le responsable de la programmation. « Il y a beaucoup de « J Horror » (genre de cinéma d’horreur japonais), de vieux films italiens style « Giallo » assez dégueulasses (genre cinématographique à la frontière du policier, de l’horreur et de l’érotisme) et des films américains de cinéma bis, ce genre de chose quoi », ajoute le programmateur. Parmi les films présentés au Temple Allemand : trois coups de cœur, dont une première mondiale.