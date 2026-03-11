Les étranges nuits du cinéma fêtent Noël

Joyeux Noël et de bonnes fêtes ! Ainsi se nomme le thème de la 25e édition des étranges nuits du cinéma. Le festival revient du 30 mars au 5 avril envahir le Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds. Pour l’occasion, le lieu sera entièrement décoré sur le thème des fêtes de fin d’année. « Beaucoup de gens ne viennent que pour ça », dit avec humour Sarazard Serpentard, la responsable déco.
Mercredi matin, l’association 2300 Plan 9, organisatrice de l’évènement, a défini les contours de cette semaine étrange. Au programme : une vingtaine de films projetés, le traditionnel concours de court-métrage, une après-midi pour les enfants et des invités aux petits oignons. « On est parti sur des styles de films qui nous ont motivés à créer ce festival », explique Alex, le responsable de la programmation. « Il y a beaucoup de « J Horror » (genre de cinéma d’horreur japonais), de vieux films italiens style « Giallo » assez dégueulasses (genre cinématographique à la frontière du policier, de l’horreur et de l’érotisme) et des films américains de cinéma bis, ce genre de chose quoi », ajoute le programmateur. Parmi les films présentés au Temple Allemand : trois coups de cœur, dont une première mondiale.
Alex : « C’est un film à l’humour fun qui parle d’une princesse lesbienne de l’espace. »
Outre la soirée du mardi qui s’ouvrira avec le ciné-concert et le mercredi après-midi qui sera consacré aux enfants, la soirée du jeudi sera dédiée au concours de court-métrage organisé chaque année à l’occasion du festival. « On est content, car le concours est de plus en plus international », se réjouit Joli Dauphin, le responsable de la compétition. « On a reçu 2’700 films d’une trentaine de pays différents. Après plus de 2'300 heures de visionnage, on a réussi à sélectionner les 26 courts-métrages qui seront présentés », ajoute-t-il encore.
Parmi le jury : un cascadeur japonais du nom de Arata Yamanaka, la réalisatrice Emma Chevalier et un invité encore mystère. Le concours sera précédé d’une autre compétition. Celle du mini-court-métrage, sponsorisé par la radio GRRIF. Parmi les films présentés pendant le festival, trois sont sur bobine 35 millimètres. Des projections qui réjouissent tout particulièrement Alex de la programmation.
« Je me réjouis de voir si ça pète. »
Les étranges nuits du cinéma se dérouleront du 30 mars au 5 avril au Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds. Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet de l’Association 2300 Plan 9. /crb