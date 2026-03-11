Connaître l’origine du racisme pour mieux lutter

Convoquer l’histoire pour mieux comprendre les enjeux actuels du racisme. La 31e semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme a commencé mardi. Jusqu’au 31 mai, plus de 100 évènements sont organisés dans tout le canton de Neuchâtel. Mise sur pied par le Forum Tous différents – tous égaux, cette édition a pour thème : « Racisme : mémoires, résistances, héritages ». Cette semaine neuchâteloise d’action contre le racisme propose des regards croisés sur les enjeux contemporains, avec des intervenants issus des milieux académique, journalistique, artistique et associatif. Mercredi prochain se tiendra notamment une conférence de Carole Reynaud-Paligot qui a pour thème « Comment devient-on raciste ? ». Historienne, spécialiste du racisme et des idéologies, elle relève que le mécanisme du racisme se construit en trois étapes. « La première, on commence à ranger les gens dans des catégories », explique Carole Reynaud-Paligot dans « La Matinale » ce mercredi. « La deuxième étape, c’est là que commencent les problèmes, parce qu’on a des idées toutes faites sur ces catégories », poursuit-elle. « Enfin la troisième, on a tendance à figer les choses. »