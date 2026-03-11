Connaître l’origine du racisme pour mieux lutter

La 31e semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme a commencé mardi dans tout le canton de Neuchâtel. Jusqu’au 31 mai, plus de 100 évènements permettront de se questionner sur l’origine des mécanismes du racisme.
Convoquer l’histoire pour mieux comprendre les enjeux actuels du racisme. La 31e semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme a commencé mardi. Jusqu’au 31 mai, plus de 100 évènements sont organisés dans tout le canton de Neuchâtel. Mise sur pied par le Forum Tous différents – tous égaux, cette édition a pour thème : « Racisme : mémoires, résistances, héritages ». Cette semaine neuchâteloise d’action contre le racisme propose des regards croisés sur les enjeux contemporains, avec des intervenants issus des milieux académique, journalistique, artistique et associatif. Mercredi prochain se tiendra notamment une conférence de Carole Reynaud-Paligot qui a pour thème « Comment devient-on raciste ? ». Historienne, spécialiste du racisme et des idéologies, elle relève que le mécanisme du racisme se construit en trois étapes. « La première, on commence à ranger les gens dans des catégories », explique Carole Reynaud-Paligot dans « La Matinale » ce mercredi. « La deuxième étape, c’est là que commencent les problèmes, parce qu’on a des idées toutes faites sur ces catégories », poursuit-elle. « Enfin la troisième, on a tendance à figer les choses. »
Entretien avec Carole Reynaud-Paligot :
Carole Reynaud-Paligot précise qu’il a été prouvé qu’il n’est pas correct de parler de race humaine, puisque génétiquement, la différence de couleur de peau ne se voit pas. Elle en parlera plus amplement lors de sa conférence « Comment devient-on raciste ? » le mercredi 18 mars à 18h au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. /lgn