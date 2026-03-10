Une pionnière des soins palliatifs mise à l’honneur

Parfois, la morphine ne suffisait plus. « Je me souviens d’un homme qui souffrait terriblement. Son fils s’est procuré du Dormicum. Je le lui ai injecté et il a pu s’en aller tranquillement. » Si les traitements par la morphine font désormais partie du décor, Élisabeth Paroz a au départ fait face à une difficulté : un médecin réfractaire qu’elle a finalement su convaincre. La Bernoise a ensuite créé en 2003 la Société de soins palliatifs de l’Arc jurassien (SPAJ).





Les soins palliatifs se sont depuis démocratisés

Depuis, cet accompagnement des patients aux maladies incurables ou en fin de vie a bien évolué dans la région, d’après la présidente de Palliatifs BEJUNE. Au niveau médical, un grand travail a permis de démystifier en partie la morphine, explique Thérèse Puig. « La représentation de cet antalgique était et est toujours liée à la mort », d’après l’infirmière spécialiste clinique en gériatrie et soins palliatifs.

Des défis, il en existe encore aujourd’hui, d’après Thérèse Puig. Elle cite par exemple le fait de rendre accessible les soins palliatifs dans tous les lieux de santé. Sans oublier la formation et la sensibilisation des équipes, en particulier dans tout ce qui se rapporte à la qualité de vie. /ehe