« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

Avoir le sourire ! C’est l’une des recettes appliquées par Cédric Aubry pour motiver ses troupes chez TransN. Directeur général par intérim depuis le départ de Pascal Vuilleumier en janvier 2025, Cédric Aubry a été confirmé à ce poste fin janvier de cette année. Il a repris une compagnie qui faisait face à des difficultés financières et de Ressources humaines. Actuellement, la situation s’est nettement améliorée, relève Cédric Aubry dans « La Matinale » ce mardi. « Je dirais que l’entreprise se porte bien. Je travaille avec ma porte ouverte, je demande à ce que la direction se déplace sur les sites, on doit nous voir, discuter et parler des problèmes », explique le directeur de TransN. L’amplitude des journées de travail a également été réduite : fini les journées de 6h à 20h. « Depuis une année et demie, on a réduit les amplitudes, engagés quelques collaborateurs supplémentaires et ainsi on a des tours ‘bloc’ », explique Cédric Aubry.

Côté financier, TransN remonte la pente petit à petit : les résultats de 2024 sont bons, ceux de 2025 (pas encore communiqués) le seront aussi et le budget 2026 est bénéficiaire. Ce grâce notamment à une meilleure planification, qui permet de mieux faire face aux dépenses exogènes. « Maintenant le travail il va se faire sur le terrain, on a encore des enjeux, notamment au niveau de la ponctualité », estime Cédric Aubry. « On doit discuter avec le Canton et les Villes et on a mis en place une task force. »