« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

Cédric Aubry a été confirmé au poste de directeur général de TransN en janvier. Ancien directeur financier et des ressources humaines de la compagnie de transports publics, il salue de grandes améliorations dans l’entreprise, tant dans l’ambiance que dans les finances.
Avoir le sourire ! C’est l’une des recettes appliquées par Cédric Aubry pour motiver ses troupes chez TransN. Directeur général par intérim depuis le départ de Pascal Vuilleumier en janvier 2025, Cédric Aubry a été confirmé à ce poste fin janvier de cette année. Il a repris une compagnie qui faisait face à des difficultés financières et de Ressources humaines. Actuellement, la situation s’est nettement améliorée, relève Cédric Aubry dans « La Matinale » ce mardi. « Je dirais que l’entreprise se porte bien. Je travaille avec ma porte ouverte, je demande à ce que la direction se déplace sur les sites, on doit nous voir, discuter et parler des problèmes », explique le directeur de TransN. L’amplitude des journées de travail a également été réduite : fini les journées de 6h à 20h. « Depuis une année et demie, on a réduit les amplitudes, engagés quelques collaborateurs supplémentaires et ainsi on a des tours ‘bloc’ », explique Cédric Aubry.
Côté financier, TransN remonte la pente petit à petit : les résultats de 2024 sont bons, ceux de 2025 (pas encore communiqués) le seront aussi et le budget 2026 est bénéficiaire. Ce grâce notamment à une meilleure planification, qui permet de mieux faire face aux dépenses exogènes. « Maintenant le travail il va se faire sur le terrain, on a encore des enjeux, notamment au niveau de la ponctualité », estime Cédric Aubry. « On doit discuter avec le Canton et les Villes et on a mis en place une task force. »
« Dans 10 ans, j’espère que l’on aura une entreprise de transports publics encore plus solide, que financièrement on soit sur les bons rails et surtout que, humainement, tout le monde ait le smile », conclut le directeur général de TransN. /lgn