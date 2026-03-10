« Les Experts » : apprendre à apprivoiser les émotions d’un enfant

Pour Noée Pozzo, l’expression « terrible two » est trompeuse. Elle donne l’impression que l’enfant entre dans une phase de crises incontrôlables ou qu’il cherche volontairement à provoquer l’adulte. Or, à cet âge, le cerveau est encore en plein développement et les capacités de régulation émotionnelle restent limitées. L’enfant ressent des émotions très fortes, mais ne dispose pas encore des mots ni des outils pour les exprimer autrement que par des pleurs, des cris ou des refus. Ce qui peut sembler être une opposition est souvent simplement une frustration ou une difficulté à gérer un trop-plein émotionnel.

Face à ces réactions parfois spectaculaires, le rôle de l’adulte est avant tout d’accompagner l’enfant dans l’apprentissage de ses émotions. Rester calme, mettre des mots sur ce qu’il ressent et lui offrir un cadre sécurisant permettent souvent de faire retomber la tension. À l’inverse, répondre par la colère ou entrer dans un rapport de force risque d’amplifier la situation. Certaines stratégies peuvent aussi aider à prévenir ces tempêtes émotionnelles : instaurer des routines rassurantes, proposer des choix simples à l’enfant ou apprendre à reconnaître les signes de fatigue ou de frustration avant qu’ils ne débordent.

Les conseils de notre experte, Noée Pozzo, spécialiste de l’accompagnement parental et directrice de crèche dans le canton de Neuchâtel :