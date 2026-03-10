« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

Les autorités sanitaires brésiliennes ont récemment tiré la sonnette d’alarme par rapport à ...
« Le monde en cause » : des stylos minceur problématiques au Brésil

Les autorités sanitaires brésiliennes ont récemment tiré la sonnette d’alarme par rapport à ces médicaments qui sont parfois vendus en contrebande.

Des stylos minceur connaissent un franc succès au Brésil, mais la situation inquiète les autorités. (Photo d'illustration libre de droits). Des stylos minceur connaissent un franc succès au Brésil, mais la situation inquiète les autorités. (Photo d'illustration libre de droits).

Le Brésil fait face au fléau des stylos amincissants. Ce médicament est autorisé de manière encadrée, mais il connait un succès très important parmi les personnes qui souhaitent perdre du poids. L’offre peine à suivre, ce qui favorise la contrebande. Ces ventes sans ordonnance et sans contrôle sanitaire commencent à constituer un problème de santé publique selon notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

Ecouter le son

Si les autorités tirent la sonnette d’alarme, le succès pour ces stylos amincissants reste grandissant :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 11:11

Une pionnière des soins palliatifs mise à l’honneur

Une pionnière des soins palliatifs mise à l’honneur

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 11:01

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes devrait rouvrir mardi après-midi

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes devrait rouvrir mardi après-midi

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 11:10

Espoirs d’un agriculteur neuchâtelois face à la PA30

Espoirs d’un agriculteur neuchâtelois face à la PA30

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:45

Articles les plus lus