Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois

Un anniversaire à fêter et un nouveau président pour la section neuchâteloise du Secours d’hiver. L’organisation célèbre ses 90 ans à l’échelle suisse cette année. Par ailleurs, dès ce lundi, le Secours d’hiver neuchâtelois est présidé par l’ancien conseiller d’État Alain Ribaux. Il succède à François Dubois, membre du comité depuis près de 25 ans et qui assurait la présidence ad intérim depuis près d’un an et demi.

Si Alain Ribaux a décidé de s’engager dans cette nouvelle fonction, c’est par souci de « ne pas laisser de gens au bord du chemin ». Parmi les actions qu’il souhaite mener pour agir contre la précarité, Alain Ribaux entend donner davantage de visibilité au Secours d’hiver. Il prend pour exemple les ventes de chocolats et de caramels organisées l’an passé dans la rue, lors des marchés de Noël, qui permettent de se faire connaître auprès d’éventuels bénéficiaires, mais aussi donateurs.