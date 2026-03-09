Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois

L’ancien conseiller d’État Alain Ribaux a repris ce lundi les rênes de la section cantonale de l’organisation qui apporte un soutien financier ponctuel aux ménages dans la précarité.
Un anniversaire à fêter et un nouveau président pour la section neuchâteloise du Secours d’hiver. L’organisation célèbre ses 90 ans à l’échelle suisse cette année. Par ailleurs, dès ce lundi, le Secours d’hiver neuchâtelois est présidé par l’ancien conseiller d’État Alain Ribaux. Il succède à François Dubois, membre du comité depuis près de 25 ans et qui assurait la présidence ad intérim depuis près d’un an et demi.
Si Alain Ribaux a décidé de s’engager dans cette nouvelle fonction, c’est par souci de « ne pas laisser de gens au bord du chemin ». Parmi les actions qu’il souhaite mener pour agir contre la précarité, Alain Ribaux entend donner davantage de visibilité au Secours d’hiver. Il prend pour exemple les ventes de chocolats et de caramels organisées l’an passé dans la rue, lors des marchés de Noël, qui permettent de se faire connaître auprès d’éventuels bénéficiaires, mais aussi donateurs.
Alain Ribaux : « Plus on récoltera de fonds, plus on aidera la population neuchâteloise dans ce qu’elle a de plus faible. »
L’an passé, le Secours d’hiver neuchâtelois a apporté un soutien financier ponctuel à une centaine de ménages à hauteur de près de 120'000 francs. Cette aide, destinée aux personnes en situation précaire, repose uniquement sur la générosité des donateurs, a rappelé la présidente du Secours suisse d’hiver, Valérie Grüter. Les prestations prennent des formes diverses. Joanie Wicky, membre du comité, évoque « des bons d’achat, des aides pour le mobilier, notamment des lits, les fournitures scolaires pour les enfants et les programmes d’activités extrascolaires pour les enfants jusqu’à 12 ans. » Les lits, « c’est un trou à combler », explique Maëlle Redois, secrétaire comptable du Secours d’hiver neuchâtelois. « Il n’y a aucun autre système qui va permettre de payer ce besoin-là », dit-elle. Dans le canton de Neuchâtel, 15% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2021.
Joanie Wicky : « Toute sorte de financement complémentaire pour un coup de pouce sur une facture. »
Les principaux bénéficiaires du Secours d’hiver neuchâtelois sont essentiellement des personnes à l’AVS, au bénéfice de prestations complémentaires, et des familles monoparentales, précise Maëlle Redois. L’objectif est de « débloquer une situation », ajoute Joanie Wicky. Le Secours suisse d’hiver, fondé en 1936, fêtera ses 90 ans le 18 mars prochain à Berne. Pour Alain Ribaux, « l’association mérite à être mieux connue ». /sbm