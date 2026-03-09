« Ma Commune à la Une » : Cressier

À Cressier, l’actualité locale se raconte souvent à hauteur de village. Dans son édition de vendredi, le Bulcom, journal de l’Entre-deux-Lacs, met en lumière un moment important de la vie scolaire : le traditionnel camp de ski. Cette année, 65 jeunes de 5e à 8e ont pris la direction de la station valaisanne de Chandolin pour une semaine hors du quotidien, entre neige abondante, activités sportives et vie en groupe. Un départ un peu particulier puisque le domaine skiable était fermé à leur arrivée en raison des risques d’avalanches, mais les élèves ont su transformer l’attente en moments de jeux dans la neige avant de retrouver rapidement les pistes.

Au-delà de l’anecdote, c’est toute la richesse de l’actualité de proximité que souligne Céline Smith, rédactrice en cheffe du journal. En racontant ces quelques jours de camp – placés sous le thème des Jeux olympiques – le Bulcom met en avant ce qui fait la vie d’une commune : l’engagement des enseignants, des accompagnants et des structures locales pour offrir aux enfants des expériences marquantes. Des moments simples, faits de ski, de camaraderie et de souvenirs partagés, qui témoignent de la vitalité du tissu communal et du rôle que jouent encore ces activités dans la vie des familles.