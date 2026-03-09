Espoirs d’un agriculteur neuchâtelois face à la PA30

Moins d’administratif et une meilleure sécurité alimentaire, le Conseil fédéral a défini fin février les grandes lignes de la Politique agricole 2030 (PA30+).

Outre l’amélioration de l’autosuffisance du pays, le gouvernement souhaite étendre la liberté entrepreneuriale, accroître la valeur créée par l’agriculture, confier une plus grande responsabilité au secteur agroalimentaire et aux consommateurs et alléger la charge administrative qui pèse sur les épaules de la paysannerie.

Difficile à ce stade d’imaginer l’impact que ces lignes directrices pourraient avoir sur les exploitations du pays. C’est en tout cas l’avis de Stéphane Rosselet. Il est agriculteur au Brouillet, dans la vallée de La Brévine, ingénieur agronome, président de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture et député PLR au Grand Conseil.