Espoirs d’un agriculteur neuchâtelois face à la PA30

Le Conseil fédéral veut un changement de paradigme pour l’agriculture. Il a esquissé les grandes lignes de la Politique agricole 2030 et s’est fixé comme objectif principal d’améliorer la sécurité alimentaire du pays.
Moins d’administratif et une meilleure sécurité alimentaire, le Conseil fédéral a défini fin février les grandes lignes de la Politique agricole 2030 (PA30+).
Outre l’amélioration de l’autosuffisance du pays, le gouvernement souhaite étendre la liberté entrepreneuriale, accroître la valeur créée par l’agriculture, confier une plus grande responsabilité au secteur agroalimentaire et aux consommateurs et alléger la charge administrative qui pèse sur les épaules de la paysannerie.
Difficile à ce stade d’imaginer l’impact que ces lignes directrices pourraient avoir sur les exploitations du pays. C’est en tout cas l’avis de Stéphane Rosselet. Il est agriculteur au Brouillet, dans la vallée de La Brévine, ingénieur agronome, président de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture et député PLR au Grand Conseil.
Stéphane Rosselet : « On espère, j’ose y croire, que l’administratif va baisser. »
Avec la PA30+, le Conseil fédéral veut améliorer la sécurité alimentaire du pays et encourager plus activement les cultures directement destinées à l’alimentation humaine. À 1000 mètres, c’est compliqué de planter des céréales ou des légumineuses, explique Stéphane Rosselet.
« Ça peut être possible sur le Plateau, mais là où j’habite… »
Le problème d’une politique agricole pour un pays comme la Suisse, c’est la diversité de ses paysages et de ses climats. Ce qui est valable en plaine ne l’est pas à 1000 mètres. Ce qui est valable au sud d’une vallée ne l’est plus au nord. « La Suisse c’est une mosaïque. C’est une chance. Mais il faut adapter, que tout le monde s’y retrouve. »
« La politique agricole doit avoir de la souplesse. »
Le Conseil fédéral a chargé le Département de l’économie, de la formation et de la recherche de concevoir un projet qui fera l’objet d’une consultation dès cet automne. /cwi