Votations fédérales : deux « oui » et deux « non » à Neuchâtel

Les citoyens neuchâtelois se sont prononcés ce dimanche 8 mars sur quatre objets fédéraux soumis au vote. Ils ont refusé les initiatives sur le fonds climat et sur la redevance à 200 francs. C’est « oui » en revanche à l’imposition individuelle des couples mariés et à l’argent liquide. Retrouvez le détail des scrutins dans chaque commune sur cette page.
Deux « oui » et deux « non » à Neuchâtel ! La population était appelée aux urnes ce dimanche pour donner son avis sur quatre objets fédéraux. Le taux de participation se monte à 49,22%.
« Non » à l'initiative SSR
Les Neuchâtelois ont rejeté à 66,75% l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit », dite initiative SSR. Le texte, qui demandait d’abaisser la redevance à 200 francs, a uniquement passé la rampe à la Côte-aux-Fées avec 50,46% des voix.
« Non » à l'initiative pour un fonds climat
Les citoyens neuchâtelois ont aussi refusé le fonds climat par 62,36% des voix.
« Oui » à la Loi sur l'imposition individuelle
Deux « oui » sont également sortis des urnes. La population a accepté par 67,41% la Loi sur l’imposition individuelle des couples mariés.
« Oui » au contre-projet du Conseil fédéral sur l'argent liquide
La population a aussi montré son attachement à l’argent liquide. Elle a accepté à la fois l’initiative (59,31%) et le contre-projet du Conseil fédéral (67,39%). Les citoyens neuchâtelois ont donné leur préférence au contre-projet par 51,43% des voix. /sma