Votations fédérales : deux « oui » et deux « non » à Neuchâtel

Deux « oui » et deux « non » à Neuchâtel ! La population était appelée aux urnes ce dimanche pour donner son avis sur quatre objets fédéraux. Le taux de participation se monte à 49,22%.





« Non » à l'initiative SSR

Les Neuchâtelois ont rejeté à 66,75% l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit », dite initiative SSR. Le texte, qui demandait d’abaisser la redevance à 200 francs, a uniquement passé la rampe à la Côte-aux-Fées avec 50,46% des voix.