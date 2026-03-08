Votations fédérales : deux « oui » et deux « non » à Neuchâtel

Les citoyens neuchâtelois se sont prononcés ce dimanche 8 mars sur quatre objets fédéraux. ...
Les citoyens neuchâtelois se sont prononcés ce dimanche 8 mars sur quatre objets fédéraux soumis au vote. Ils ont refusé les initiatives sur le fonds climat et sur la redevance à 200 francs. C’est « oui » en revanche à l’imposition individuelle des couples mariés et à l’argent liquide. Retrouvez le détail des scrutins dans chaque commune sur cette page.

La population suisse s'est prononcée ce dimanche sur quatre objets lors des votations fédérales. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.) La population suisse s'est prononcée ce dimanche sur quatre objets lors des votations fédérales. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.)

Deux « oui » et deux « non » à Neuchâtel ! La population était appelée aux urnes ce dimanche pour donner son avis sur quatre objets fédéraux. Le taux de participation se monte à 49,22%.


« Non » à l'initiative SSR

Les Neuchâtelois ont rejeté à 66,75% l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit », dite initiative SSR. Le texte, qui demandait d’abaisser la redevance à 200 francs, a uniquement passé la rampe à la Côte-aux-Fées avec 50,46% des voix.

« Non » à l'initiative pour un fonds climat

Les citoyens neuchâtelois ont aussi refusé le fonds climat par 62,36% des voix.

« Oui » à la Loi sur l'imposition individuelle

Deux « oui » sont également sortis des urnes. La population a accepté par 67,41% la Loi sur l’imposition individuelle des couples mariés.

« Oui » au contre-projet du Conseil fédéral sur l'argent liquide

La population a aussi montré son attachement à l’argent liquide. Elle a accepté à la fois l’initiative (59,31%) et le contre-projet du Conseil fédéral (67,39%). Les citoyens neuchâtelois ont donné leur préférence au contre-projet par 51,43% des voix. /sma


Actualisé le

 

