Argent liquide: le contre-projet du gouvernement l'emporte à 73%

L'argent liquide sera inscrit dans la Constitution. Les Suisses ont largement validé le contre-projet ...
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

L'argent liquide sera inscrit dans la Constitution. Les Suisses ont largement validé le contre-projet direct du gouvernement à 73%, selon la projection de gfs.bern. Ils ont en revanche rejeté l'initiative populaire à 54%. Les deux textes visaient le même objectif.

Le contre-projet l'emporte largement à 73,6% à Zurich et à Genève, selon les premiers résultats dimanche. Il est aussi largement plébiscité dans le reste de la Suisse romande, à 68,1% en Valais, à 64,6% à Neuchâtel, à 63,3% à Fribourg et à 60,1% dans le Jura.

Un Röstigraben se dessine en revanche sur l'initiative populaire. La plupart des cantons alémaniques l'ont rejetée, alors qu'elle a été acceptée en Suisse romande, à l'exception de Vaud. Le Tessin a aussi dit oui. Leurs votes n'ont pas suffi.

Inscrire dans la Constitution

Les deux textes prévoyaient d'inscrire dans la Constitution la garantie de l'argent liquide. L'initiative du Mouvement Liberté Suisse voulait inscrire le franc suisse comme monnaie helvétique. Et tout projet de remplacement par une autre monnaie devrait être soumis au vote populaire et des cantons.

Le Conseil fédéral vise le même objectif mais juge la formulation de l'initiative inexacte. Son contre-projet reprend des 'formulations de lois éprouvées qui sont juridiquement univoques et faciles à mettre en oeuvre', avait-il indiqué.

/ATS
 

