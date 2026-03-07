La Chaux-de-Fonds se met à l'heure des foodtrucks

Rendre les gens heureux pour se faire plaisir

L’intégralité des bénéfices réalisés pendant les trois jours de la manifestation sera réinjectée dans l’association pour de futurs événements. Cela dans le but de développer les activités socioculturelles, en particulier à Moutier. Pour le comité de Mamzen Garden, composé de deux personnes, les motivations ne sont donc pas financières, mais elles relèvent plutôt de l’envie de se lancer des défis et de faire plaisir aux gens : « À partir du moment où l'on rentre dans nos chiffres, on est content », ajoute Alain Röthlisberger.