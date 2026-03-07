La Chaux-de-Fonds se met à l'heure des foodtrucks

Une quarantaine de stands de nourriture aux Anciens Abattoirs. La première édition du 2300 Food Truck Festival se tient du 6 au 8 mars. Pour l’association organisatrice de l’événement, Mamzen Garden, le but est d’offrir un endroit chaleureux qui invite au partage.
Les Anciens Abattoirs se remplissent de foodtrucks pendant deux jours. La première édition du 2300 Food Truck Festival se tient du 6 au 8 mars à La Chaux-de-Fonds. Pour l’occasion, une quarantaine de stands de nourriture seront présents. La manifestation est organisée par une association caritative basée à Moutier, Mamzen Garden. Elle a notamment relancé le marché de Noël prévôtois en fin d’année passée. 2300 Food Truck est le premier festival organisé par l’association dans la région : « Les Anciens Abattoirs, c’est un lieu emblématique. Quand on a vu la possibilité de le louer, ça m’a donné envie », explique Alain Röthlisberger, président de l’association Mamzen Garden.
Alain Röthlisberger : « Neuchâtel a déjà un Food Truck Festival, pourquoi ne pas faire la même chose en haut ?»
Mettre l’accent sur le local
Parmi les différents stands de nourriture, une grande partie vient de la région. L’important pour l’association, c’est de sortir un peu de l’ordinaire : « On a beaucoup de petits foodtrucks qui ne sont pas forcément partout », mais c’est aussi d’offrir un emplacement accessible : « Ça peut devenir un peu onéreux parfois pour ceux qui ne vivent pas de ça. Ici, on leur donne la possibilité d’offrir quelque chose d’un peu différent », explique Alain Röthlisberger.
« On donne la possibilité à ces foodtrucks de se présenter ici. »
Rendre les gens heureux pour se faire plaisir
L’intégralité des bénéfices réalisés pendant les trois jours de la manifestation sera réinjectée dans l’association pour de futurs événements. Cela dans le but de développer les activités socioculturelles, en particulier à Moutier. Pour le comité de Mamzen Garden, composé de deux personnes, les motivations ne sont donc pas financières, mais elles relèvent plutôt de l’envie de se lancer des défis et de faire plaisir aux gens : « À partir du moment où l'on rentre dans nos chiffres, on est content », ajoute Alain Röthlisberger.
« Le bénévolat aujourd’hui, c’est devenu compliqué pour toutes les associations. »
L’accès à la manifestation peut se faire en transports publics. Aucun parking n’est mis à disposition par l’organisation. De plus amples infromations sont à retrouver sur le site internet de l'assocation. /ecr