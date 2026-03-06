« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

La livraison de ce fruit exotique est perturbée depuis le début de l’année par des problèmes ...
« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

La livraison de ce fruit exotique est perturbée depuis le début de l’année par des problèmes de transport.

Les rayons de bananes ne ressemblaient pas à cela dans certains magasins ces dernières semaines. (Photo d'illustration libre de droits). Les rayons de bananes ne ressemblaient pas à cela dans certains magasins ces dernières semaines. (Photo d'illustration libre de droits).

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont désespérément cherché des bananes ces derniers jours. Plusieurs magasins sont confrontés à une pénurie en Suisse, notamment la Coop. Des problèmes au niveau du transport par l’Océan Atlantique seraient en cause. La situation devrait toutefois se normaliser prochainement. Les détails d’Alexandre Rossé :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 16:29

Incendie maîtrisé à l’hôtel de La Vue-des-Alpes

Incendie maîtrisé à l’hôtel de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 16:09

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:00

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:05

Articles les plus lus

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 09:45

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:05

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:00

« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 15:00

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 09:45

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:05

« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:51

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:00

28 millions pour l’entretien du patrimoine immobilier neuchâtelois

28 millions pour l’entretien du patrimoine immobilier neuchâtelois

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 16:36

Printemps précoce : le « grand dérèglement » de la faune et de la flore

Printemps précoce : le « grand dérèglement » de la faune et de la flore

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 17:36

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 09:45

« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:51