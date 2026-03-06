Vous faites peut-être partie de ceux qui ont désespérément cherché des bananes ces derniers jours. Plusieurs magasins sont confrontés à une pénurie en Suisse, notamment la Coop. Des problèmes au niveau du transport par l’Océan Atlantique seraient en cause. La situation devrait toutefois se normaliser prochainement. Les détails d’Alexandre Rossé :
« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins
