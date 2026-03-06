Incendie maîtrisé à l’hôtel de La Vue-des-Alpes

Un incendie s’est déclaré ce vendredi matin sur le chantier de l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes ...
Incendie maîtrisé à l’hôtel de La Vue-des-Alpes

Un incendie s’est déclaré ce vendredi matin sur le chantier de l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes. La commune de Val-de-Ruz explique que c’est la chaudière qui s’est embrasée. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé et aucun blessé n’est à déplorer.

Le chantier de l’hôtel de la Vue-des-Alpes en novembre dernier. (Photo : archives) Le chantier de l’hôtel de la Vue-des-Alpes en novembre dernier. (Photo : archives)

Plus de peur que de mal ce vendredi matin à La Vue-des-Alpes. Un incendie s’est déclaré vers 9h sur le chantier de l’hôtel-restaurant. Les autorités de Val-de-Ruz expliquent via un communiqué que c’est la chaudière, située au sous-sol du bâtiment, qui en est la cause. Cette dernière s’est embrasée pour une raison encore inconnue. Rapidement sur les lieux, le service de défense de la Commune a pu maîtriser le début d’incendie. Les personnes travaillant sur place ont été évacuées. L’intervention a nécessité le déploiement de 15 hommes et cinq véhicules de pompier.

Les autorités précisent qu’aucun blessé n’est à déplorer et que les dégâts se cantonnent aux locaux techniques en sous-sol. Le reste du complexe n’a pas été touché. Une enquête est en cours et devra déterminer les causes de l’incident. 

La Commune précise que les ouvriers ont déjà pu reprendre leurs tâches au sein du bâtiment et que cet incident ne remet pas en question l’ouverture de l’établissement prévue fin avril. /comm-crb


