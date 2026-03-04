Les agences de voyages triment

Les téléphones sonnent un peu plus souvent que d’habitude dans les agences de voyages ces derniers jours. L’attaque des États-Unis et d’Israël en Iran et les ripostes de Téhéran ont entraîné la fermeture partielle de l’espace aérien au Moyen-Orient. Mardi, le Département des affaires étrangères (DFAE) précisait qu’environ 4'800 Suisses étaient bloqués dans cette région, en attente de rapatriement.

Au sein de l’entreprise neuchâteloise Croisitour, « par chance, aucun client n’est coincé », explique Maruska Verardo, membre de la direction de Croisitour. « Mais le travail ne manque pas depuis samedi et cela demande d’être très réactif ». Il a notamment fallu trouver des solutions pour des personnes qui devaient partir ce week-end et faire escale à Dubaï pour se rendre sur l’ile Maurice. Doha ou Dubaï sont des plaques tournantes avec énormément de passagers qui transitent par là pour se rendre en Asie ou dans l’Océan indien. « C’est un sérieux problème. On a actuellement des clients qui sont au Sri Lanka et qui doivent rentrer jeudi en passant par le Qatar. On les a donc reroutés sur d’autres compagnies aériennes, mais vous imaginez bien que depuis samedi c’est compliqué avec le nombre de personnes dans le même cas. Les vols sont complets et nos clients sont donc sur une liste d’attente, » illustre Maruska Verardo.

Pour les agences, il faut aussi se pencher sur la problématique de ceux qui ont réservé un voyage au Moyen-Orient lors des prochaines semaines ou vacances de Pâques. « On a justement quelques dossiers de personnes qui avaient prévu de partir sur Oman », précise Maruska Verardo. « Et évidemment, les clients ne se voient pas du tout y aller, même si d’ici là la situation peut évoluer. »