Le camping de La Tène va reprendre vie

En main du TCS, le site est en travaux depuis septembre dernier. Deux secteurs sur trois du nouveau projet seront prêts pour rouvrir à l’Ascension, alors que le dernier sera opérationnel en mai 2027. Le TCS Camping La Tène offrira 107 emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars, ainsi que 32 hébergements locatifs.
Le nouveau camping de La Tène prend forme. La dernière phase des travaux va commencer ce printemps. Elle concernera le secteur sur l’île et ses 32 hébergements locatifs. Les deux autres parties du futur camping du TCS sont presque prêtes, à savoir le côté forêt qui sera destiné à l’installation de tentes, et la zone continentale qui accueillera les camping-cars. Un total de 107 emplacements seront disponibles dès le 14 mai pour la saison, soit jusqu’au 30 août.
Le projet total est devisé à 7 millions de francs. Un budget qui sera un peu plus élevé au final, car le Touring Club Suisse, nouveau propriétaire, a dû débarrasser les installations des anciens résidents, ce qui n’était pas prévu initialement. « C’était un processus un peu douloureux et émotionnel », relève Oliver Grützner. Ce qui justifie que c’est le TCS Camping qui a débarrassé le reste des installations à ses frais, précise le directeur.
Oliver Grützner : « On a essayé de réduire un peu cette douleur. »
Le TCS Camping apprécie pouvoir proposer un service complet dans sa trentaine de sites dans le pays. Cela inclut des restaurants, bars, kiosques, services de location de vélos, etc. À La Tène, il existe déjà un restaurant juste à côté de l’entrée du camping. Oliver Grützner tient à rassurer : il ne lorgne pas sur l’établissement et ne veut pas en construire un nouveau, mais souhaite développer une collaboration.
« Non, on ne va pas faire de restaurant. »
Une offre pour tous les types de camping
Le nouveau camping de La Tène est partagé en trois secteurs : forêt, continentale et insulaire. Chacun a ses spécificités et est dévolu à un type de camping différent : sous tente, avec une caravane ou un camping-car, ou dans une maisonnette.
Pour la zone des tentes, le TCS n’a pas souhaité apporter de grandes modifications, hormis la plantation d’arbres et l’installation de bornes électriques. Alors qu’un permis avait été accordé pour créer des emplacements pour camping-cars, l’idée a été abandonnée. « C’était une raison écologique avant tout », explique Silvan Gallmann, chef de projet.
Silvan Gallmann : « Ce serait dommage de détruire cette zone qui existe. »
La deuxième phase des travaux est sur le point de s’achever : elle concerne la partie « continentale ». Ces deux secteurs pourront ouvrir le 14 mai. La troisième et dernière étape concerne l’île. Au total 32 hébergements vont y être construits. Des petites maisons qui doivent respecter un certain nombre de critères : la surface au sol, la hauteur des cabanes et le style.
« On doit respecter le style celte. »
Cette troisième et dernière étape du chantier va débuter ce printemps par le renforcement du pont d’accès à l’île, afin d’y faire venir des camions. Elle sera mise sur pause pendant la saison par sécurité pour les campeurs et le public et reprendra dès la fin août. L’ouverture de ce secteur et du nouveau TCS camping La Tène dans son entier est prévue en mai 2027. /lgn