Le camping de La Tène va reprendre vie

Le nouveau camping de La Tène prend forme. La dernière phase des travaux va commencer ce printemps. Elle concernera le secteur sur l’île et ses 32 hébergements locatifs. Les deux autres parties du futur camping du TCS sont presque prêtes, à savoir le côté forêt qui sera destiné à l’installation de tentes, et la zone continentale qui accueillera les camping-cars. Un total de 107 emplacements seront disponibles dès le 14 mai pour la saison, soit jusqu’au 30 août.

Le projet total est devisé à 7 millions de francs. Un budget qui sera un peu plus élevé au final, car le Touring Club Suisse, nouveau propriétaire, a dû débarrasser les installations des anciens résidents, ce qui n’était pas prévu initialement. « C’était un processus un peu douloureux et émotionnel », relève Oliver Grützner. Ce qui justifie que c’est le TCS Camping qui a débarrassé le reste des installations à ses frais, précise le directeur.