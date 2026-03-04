« Faites-nous rire » : Le grand ménage de printemps d’Aude Bourrier

Avec le retour des beaux jours, certains parlent de grand ménage de printemps. Aude Bourrier, elle, parle carrément de grand tri générationnel et s’amuse de ce phénomène très suisse : dès que les jonquilles pointent le bout de leur nez, les établissements médicosociaux voient affluer les demandes d’admission. Hasard du calendrier ? Pas vraiment. En Suisse, près de 170’000 personnes vivent aujourd’hui en EMS, et l’âge moyen d’entrée se situe autour de 84 ans. Or, les demandes augmentent souvent après l’hiver, une période rude pour les seniors, marquée par les chutes, l’isolement et les complications de santé. De quoi nourrir les observations (piquantes) de notre humoriste.

Mais derrière les vannes se cache une réalité démographique implacable : d’ici 2040, la part des plus de 80 ans devrait presque doubler en Suisse. Et le printemps n’y est pour rien, évidemment. Pourtant, Aude Bourrier réussit à transformer ce sujet sensible en terrain de jeu, pointant avec malice nos petites lâchetés familiales et notre sens très helvétique de l’organisation.

Car si l’on rit, c’est aussi parce que chacun reconnaît un fond de vérité : entre la révision des armoires et celle des priorités, le changement de saison ne concerne pas que la garde-robe.