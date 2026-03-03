Un chat agressif capturé à Neuchâtel

Un chat a blessé une personne vendredi dernier à Neuchâtel. Le Service cantonal des affaires ...
Un chat agressif capturé à Neuchâtel

Un chat a blessé une personne vendredi dernier à Neuchâtel. Le Service cantonal des affaires vétérinaires est intervenu et a euthanasié l’animal en raison d’une suspicion d’infection par la rage

Le chat a été intercepté par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. (photo d’illustration). Le chat a été intercepté par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. (photo d’illustration).

Intervention peu commune vendredi dernier pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Il a dû intervenir à Neuchâtel à la suite d’un signalement concernant un chat agressif. Le félin, qui s’est approché d’une habitation, a griffé et mordu une personne avant d’être capturé par le SCAV.

Suspicion de rage

Le vétérinaire cantonal a ordonné la capture de l’animal, qui n’était pas pucé et dont le propriétaire n’a donc pas pu être retrouvé. « Nous sommes intervenus car il y avait indiscutablement un soupçon que cet animal pouvait être atteint de la rage, maladie grave qui se transmet également aux humains », explique Pierre-François Gobat. Au vu des observations faites, l’euthanasie a été ordonnée. « Il faut savoir qu’on ne peut pas diagnostiquer la rage sur un animal vivant. Il n’y a pas de test pour cela. », ajoute le vétérinaire.

Pierre-François Gobat : « On ne peut pas diagnostiquer la rage sur un animal vivant. »

Ecouter le son

Les analyses faites auprès du Tierspital de Berne se sont avérées être négatives. Néanmoins, s’en assurer étaient nécessaire. « Il fallait exclure la rage parce qu’une personne avait été mordue, mais aussi en raison de son origine inconnue. » Pierre-François Gobat ajoute que des symptômes similaires peuvent être provoqués par d’autres maladies « comme une tumeur ou une inflammation du cerveau ».

Pierre-François Gobat: «On ne peut pas importer un animal depuis l'UE s'il n'est pas pucé, s'il n'a pas de passeport et s'il n'a pas été vacciné contre la rage.»

Ecouter le son

Des précautions à avoir en tête au moment d’adopter 

Cet événement résonne comme un rappel des règles à connaître au moment d’adopter un animal, en particulier lorsqu'il vient de l'étranger. Pierre-François Gobat rappelle les bonnes pratiques : « on ne peut pas importer un chat ou un chien en Suisse depuis l’Union européenne s’il n’est pas pucé, s’il n’a pas de passeport et s’il n’est pas vacciné contre la rage. » 

Une adoption depuis certaines zones à risques tels que certains pays de l’Europe de l’Est ou l’Afrique du Nord nécessite, en plus, un contrôle de l’efficacité du vaccin effectué dans le pays d’origine. /sbm-lre


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:30

De gros montants pour les routes avec une visée durable

De gros montants pour les routes avec une visée durable

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:00

Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:29

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:20

Articles les plus lus

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:29

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:55

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:09

Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:12