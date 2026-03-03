Un chat agressif capturé à Neuchâtel

Un chat a blessé une personne vendredi dernier à Neuchâtel. Le Service cantonal des affaires vétérinaires est intervenu et a euthanasié l’animal en raison d’une suspicion d’infection par la rage
Intervention peu commune vendredi dernier pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Il a dû intervenir à Neuchâtel à la suite d’un signalement concernant un chat agressif. Le félin, qui s’est approché d’une habitation, a griffé et mordu une personne avant d’être capturé par le SCAV.
Suspicion de rage
Le vétérinaire cantonal a ordonné la capture de l’animal, qui n’était pas pucé et dont le propriétaire n’a donc pas pu être retrouvé. « Nous sommes intervenus car il y avait indiscutablement un soupçon que cet animal pouvait être atteint de la rage, maladie grave qui se transmet également aux humains », explique Pierre-François Gobat. Au vu des observations faites, l’euthanasie a été ordonnée. « Il faut savoir qu’on ne peut pas diagnostiquer la rage sur un animal vivant. Il n’y a pas de test pour cela. », ajoute le vétérinaire.
Pierre-François Gobat : « On ne peut pas diagnostiquer la rage sur un animal vivant. »
Les analyses faites auprès du Tierspital de Berne se sont avérées être négatives. Néanmoins, s’en assurer étaient nécessaire. « Il fallait exclure la rage parce qu’une personne avait été mordue, mais aussi en raison de son origine inconnue. » Pierre-François Gobat ajoute que des symptômes similaires peuvent être provoqués par d’autres maladies « comme une tumeur ou une inflammation du cerveau ».
Pierre-François Gobat: «On ne peut pas importer un animal depuis l'UE s'il n'est pas pucé, s'il n'a pas de passeport et s'il n'a pas été vacciné contre la rage.»
Des précautions à avoir en tête au moment d’adopter
Cet événement résonne comme un rappel des règles à connaître au moment d’adopter un animal, en particulier lorsqu'il vient de l'étranger. Pierre-François Gobat rappelle les bonnes pratiques : « on ne peut pas importer un chat ou un chien en Suisse depuis l’Union européenne s’il n’est pas pucé, s’il n’a pas de passeport et s’il n’est pas vacciné contre la rage. »
Une adoption depuis certaines zones à risques tels que certains pays de l’Europe de l’Est ou l’Afrique du Nord nécessite, en plus, un contrôle de l’efficacité du vaccin effectué dans le pays d’origine. /sbm-lre