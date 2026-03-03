Un chat agressif capturé à Neuchâtel

Des précautions à avoir en tête au moment d’adopter

Cet événement résonne comme un rappel des règles à connaître au moment d’adopter un animal, en particulier lorsqu'il vient de l'étranger. Pierre-François Gobat rappelle les bonnes pratiques : « on ne peut pas importer un chat ou un chien en Suisse depuis l’Union européenne s’il n’est pas pucé, s’il n’a pas de passeport et s’il n’est pas vacciné contre la rage. »

Une adoption depuis certaines zones à risques tels que certains pays de l’Europe de l’Est ou l’Afrique du Nord nécessite, en plus, un contrôle de l’efficacité du vaccin effectué dans le pays d’origine. /sbm-lre