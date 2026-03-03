Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Le nouveau projet de croisière immersive, « Secrets des Abysses », sur le lac de Neuchâtel, est reporté à l’automne 2026. « Le bateau prévu ne pourra finalement pas naviguer aux dates choisies en avril », précisent ses organisateurs dans un communiqué ce mardi. En effet, les quatre premières représentations initialement prévues les 3-4 et 10-11 avril ont été reprogrammées les 6-7 et 13-14 novembre. Plusieurs solutions alternatives ont été étudiées mais aucune n’a pu être concrétisée. Les personnes ayant déjà réservé leurs billets seront priorisées dans un délai d’environ un mois pour reporter leur participation aux nouvelles dates prévues. Elles peuvent également, si elles le souhaitent, demander un remboursement intégral. À l'origine du projet, l’association Scènes Flottantes indique « regretter sincèrement le report des dates et les désagréments occasionnés, tout en remerciant les premiers participants pour leur confiance et leur compréhension ». /comm-rle