Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

L’offensive contre l’Iran fait craindre des conséquences dans la région. Elles concernent les tarifs des hydrocarbures et en particulier ceux du gaz naturel.

Le prix du gaz qui a grimpé lundi dans toute l’Europe. Deux des principales usines de traitement de QatarEnergy ont subi des attaques de drones iraniens. La compagnie, géant gazier du Golfe arabo-persique, a immédiatement interrompu sa production de gaz naturel liquéfié. Dans les heures qui suivaient, le tarif de référence du gaz pour l’Europe a bondi de plus de 50%.

De quoi alarmer quand on sait que Neuchâtel est particulièrement gourmand en gaz naturel. En 2024, le canton consommait presque autant de gaz que d’électricité. Selon le portail statistique de l’État, la consommation de gaz, par rapport aux autres agents énergétiques, s’élevait à 21,1%. À titre de comparaison, pour la même année, la part du gaz à l’échelle nationale était de 12,3 %.





Un canton pas comme les autres

À une autre échelle, Neuchâtel représente 2% de la population suisse, mais consomme 4% du gaz national. Interrogé sur ces données, le directeur des énergies et produits chez Viteos, Laurent Vonmoos, avance une explication en deux volets : premièrement, l’aspect industriel du tissu économique neuchâtelois. La raffinerie de Cressier, dernière installation du genre encore en activité en Suisse, est pointée du doigt pour sa forte consommation de gaz. Deuxièmement, cette consommation dépend de la manière dont les réseaux de gaz ont été historiquement développés. En l’occurrence, dans le canton de Neuchâtel, « ces réseaux sont plus étendus que dans d’autres cantons », ajoute le responsable.