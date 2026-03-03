« Les Experts » : La mémoire, une méthode avant d’être un talent

La mémoire n’est ni magique ni réservée à une élite. Elle fonctionne comme un processus actif qui demande participation et intention. Relire passivement un document ne suffit généralement pas à l’ancrer durablement. Pour mémoriser efficacement, le cerveau a besoin de transformer l’information : la reformuler, la visualiser, l’associer à une image, un son ou une sensation. Cette « forme de la pensée », comme l’explique Brigitte Tombez, joue un rôle central. Certains mémorisent davantage en images mentales, d’autres en se parlant intérieurement ou en mobilisant des ressentis. Comprendre son propre fonctionnement permet déjà de gagner en efficacité.

La mémoire se renforce aussi grâce à la régularité. Des temps d’apprentissage courts mais répétés, entrecoupés de pauses, favorisent la consolidation des informations. Le cerveau a besoin d’alterner concentration et récupération pour intégrer durablement de nouvelles données. Le stress ou la surcharge mentale peuvent, à l’inverse, perturber l’accès aux souvenirs. Travailler sa mémoire, c’est donc aussi apprendre à gérer son attention et son état intérieur. Comme un muscle, elle se développe à mesure qu’on la sollicite avec méthode et conscience — au quotidien, bien au-delà des périodes d’évaluation.

Les conseils de notre experte, Brigitte Tombez, spécialiste en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissage :