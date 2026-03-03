Le Bar La Plage change d’adresse

L’établissement emblématique du port de Neuchâtel s’installera prochainement dans un nouvel ...
L’établissement emblématique du port de Neuchâtel s’installera prochainement dans un nouvel espace au bord du lac.

Le Bar La Plage quittera son emplacement actuel pour s’installer dans un nouvel espace au port de Neuchâtel dès la fin du mois. (Photo : Bar La Plage) Le Bar La Plage quittera son emplacement actuel pour s’installer dans un nouvel espace au port de Neuchâtel dès la fin du mois. (Photo : Bar La Plage)

Après plus de douze ans d’activité, le Bar La Plage s’apprête à déménager. Fondé en 2014, le bar est contraint de quitter son emplacement actuel en raison du chantier de construction de la future bibliothèque. Il prendra ses nouveaux quartiers entre l’hôtel Beau Lac et La Frite Vagabonde, annonce le responsable des lieux dans un communiqué ce mardi.

Ce nouvel emplacement, plus abrité, doit permettre d’améliorer le confort tout en conservant l’esprit du lieu, avec sable, transats et offre de boissons variées. L’ouverture est prévue pour fin mars. /comm-ero


