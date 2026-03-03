Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Le Canton de Neuchâtel lance une enquête par questionnaire pour mieux comprendre les habitudes ...
Le Canton de Neuchâtel lance une enquête par questionnaire pour mieux comprendre les habitudes culturelles de sa population et les obstacles à l’accès à la culture. Elle sera menée durant les mois de mars et d’avril.

Les Neuchâtelois tirés au sort recevront un courrier pour participer à l’enquête sur leurs pratiques culturelles. (Photo libre de droits : illustration) Les Neuchâtelois tirés au sort recevront un courrier pour participer à l’enquête sur leurs pratiques culturelles. (Photo libre de droits : illustration)

Les pratiques culturelles de la population neuchâteloise sous la loupe. Durant les mois de mars et avril, 15'000 résidents tirés au sort recevront un questionnaire en ligne, indique ce mardi la Chancellerie d’Etat au travers d’un communiqué. L’étude, réalisée par la Haute école de gestion Arc, portera sur les sorties culturelles, les activités artistiques et les pratiques culturelles à domicile. Elle analysera la diversité, la fréquence et les motivations de ces activités, ainsi que les obstacles rencontrés. L’enquête garantit l’anonymat et la confidentialité des réponses. Les résultats de l’étude permettront d’appuyer les réflexions et les actions du Canton de Neuchâtel en matière d’accès à la culture. Cet enjeu prioritaire est inscrit dans la nouvelle Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC). Les premières communications sur les résultats sont prévues pour début 2027. /comm-ero


 

