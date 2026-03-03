Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Les pratiques culturelles de la population neuchâteloise sous la loupe. Durant les mois de mars et avril, 15'000 résidents tirés au sort recevront un questionnaire en ligne, indique ce mardi la Chancellerie d’Etat au travers d’un communiqué. L’étude, réalisée par la Haute école de gestion Arc, portera sur les sorties culturelles, les activités artistiques et les pratiques culturelles à domicile. Elle analysera la diversité, la fréquence et les motivations de ces activités, ainsi que les obstacles rencontrés. L’enquête garantit l’anonymat et la confidentialité des réponses. Les résultats de l’étude permettront d’appuyer les réflexions et les actions du Canton de Neuchâtel en matière d’accès à la culture. Cet enjeu prioritaire est inscrit dans la nouvelle Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC). Les premières communications sur les résultats sont prévues pour début 2027. /comm-ero