Pourquoi le Festin neuchâtelois est-il moins présent dans le Haut du canton ?

C’est l’un des rendez-vous incontournables de la région. Le Festin neuchâtelois revient ce dimanche 8 mars pour sa 16e édition. Cette année, ce ne sont pas moins de 14 restaurants qui prendront part à l’événement, dont la majorité se trouve sur le Littoral. Les Montagnes neuchâteloises sont, elles, moins représentées parmi les participants. À La Chaux-de-Fonds, par exemple, un seul établissement sera de la partie. Au Locle, aucun.

« Cette année, c’est vrai qu’il n’y en a pas beaucoup. Je pense que les gens de La Chaux-de-Fonds ont l’impression que c’est plutôt une manifestation qui vient du bas », explique Karen Allemann-Yerly, directrice de Gastro Neuchâtel et organisatrice du Festin neuchâtelois. Une conception « en partie vraie », ajoute-t-elle, car, pour rappel, le Festin neuchâtelois est né en 2011 à l’occasion du millénaire de la Ville de Neuchâtel. Mais « en 2013, lorsqu’on a créé l’association Festin neuchâtelois, on a décrété qu’on travaillait pour tout le canton ».