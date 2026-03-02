Anciens Abattoirs à La Chaux-de-Fonds : bientôt un resto

La recherche d'un exploitant pour le futur restaurant des Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds est lancée.

« La création de ce nouvel établissement public s’inscrit dans la volonté de valoriser ce lieu emblématique en lui offrant un espace de restauration qui fera vivre le site quotidiennement aux côtés des autres artisans et du centre d'art contemporain Quartier général », a indiqué lundi la Métropole horlogère.

Outre la salle intérieure de 66 places, le restaurant comptera une terrasse arborisée de type Biergarten. La couleur de la pièce principale de l'établissement fait écho à une teinte déjà présente dans plusieurs locaux des Anciens Abattoirs. Certains éléments, tels que les briques de verres style Falconnier ou les colonnes de fonte à ailettes et les voutains, seront conservés ou réutilisés afin de respecter le caractère du lieu.

La Ville est à la recherche d'un gérant pour cet établissement. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 20 mars. Ces dernières seront examinées par un jury composé de sept personnes. /ATS