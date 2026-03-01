Ça marche bien sous le soleil

Les kilomètres à pied, ça use, ça use… Mais ça use moins quand le soleil est présent. Après le mauvais temps de l’année dernière, la 41e édition de la marche du 1er mars a souri aux organisateurs et aux personnes inscrites. Au départ du Locle et de Môtiers, ce sont quelques 2’200 personnes qui se sont élancées sur les traces des révolutionnaires de 1848. Selon le co-président de la marche Gianni Bernasconi, la météo contribue largement au succès de la manifestation, tout comme le fait qu’elle se tienne le week-end. « Ça amène énormément de marcheurs supplémentaires. »