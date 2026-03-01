Ça marche bien sous le soleil

La 41e marche du 1er mars est encore un carton. Plus de 2’200 personnes se sont élancées sur ...
La 41e marche du 1er mars est encore un carton. Plus de 2’200 personnes se sont élancées sur les deux tracés avec une météo radieuse. Les sourires étaient larges lors du ravitaillement de la mi-journée à Malvilliers.

A Malvilliers, il y avait foule de marcheurs et ciel bleu au moment de la pause. A Malvilliers, il y avait foule de marcheurs et ciel bleu au moment de la pause.

Les kilomètres à pied, ça use, ça use… Mais ça use moins quand le soleil est présent. Après le mauvais temps de l’année dernière, la 41e édition de la marche du 1er mars a souri aux organisateurs et aux personnes inscrites. Au départ du Locle et de Môtiers, ce sont quelques 2’200 personnes qui se sont élancées sur les traces des révolutionnaires de 1848. Selon le co-président de la marche Gianni Bernasconi, la météo contribue largement au succès de la manifestation, tout comme le fait qu’elle se tienne le week-end. « Ça amène énormément de marcheurs supplémentaires. »

Gianni Bernasconi : « Je pense que les gens ont compris que c’était une marche qui était intéressante et agréable. »

Et du côté des marcheurs, les sourires trahissaient largement le ressenti de tous ceux croisés lors du ravitaillement à Groupe E à Malvilliers. Installés dans les locaux de l’entreprise, mais aussi à l’extérieur au soleil, les sportifs ont largement profité de la nourriture avant de repartir pour le dernier bout. Le tout au son des cors des Alpes afin de célébrer l’indépendance neuchâteloise.

L’accueil se tient cette fin d’après-midi au Château de Neuchâtel, qui comme en 1848, est le point de ralliement de tous les marcheurs. /swe


 

