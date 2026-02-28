Un cyclomotoriste décède à Chiètres

Un homme de 72 ans a perdu la vie vendredi après une collision avec un tracteur.
Un cyclomotoriste décède à Chiètres

Un homme de 72 ans a perdu la vie vendredi après une collision avec un tracteur.

Un tracteur est entré en collision avec un cyclomoteur vendredi à Chiètres (photo : illustration). Un tracteur est entré en collision avec un cyclomoteur vendredi à Chiètres (photo : illustration).

Un tracteur est entré vendredi après-midi en collision avec un cyclomoteur à Chiètres (FR). Grièvement blessé, le pilote du deux-roues est décédé sur les lieux de l'accident. La centrale d’engagement et d'alarme de la police cantonale de Fribourg a été informée vers 17h00 d’un accident de la route à Chiètres, indique-t-elle samedi dans un communiqué. Pour une raison que l’enquête tentera d’établir, un homme de 44 ans circulant en tracteur est entré en collision avec un cyclomotoriste de 72 ans, qui roulait sur la même route en direction du centre du village. Rapidement sur place, les policiers ont repris une réanimation effectuée par des passants, mais sans succès. La police enquête sur les circonstances de l'accident. /ATS 


