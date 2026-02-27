Le Canton tente de mieux préserver les truites

Face aux fenêtres de capture, Damien Reichen, le président de la Fédération neuchâteloise des pêcheurs en rivière et de la Fario, la Société des pêcheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs, se montre dubitatif. « Les études, c’est une chose. Après savoir si ça sera efficace chez nous, ça sera une autre paire de manches. On ne s’est pas opposé, parce qu’il faut bien faire quelque chose pour qu’il y ait du poisson. »

Ce que constate Damien Reichen, graphique à l’appui, c’est que depuis une vingtaine d’années, le nombre de prises de truites de rivière dans le canton de Neuchâtel est en « chute vertigineuse ». Une des explications, selon lui, c’est la fin de la pisciculture de Môtiers. « Dès qu’on n’a plus mis de poissons dans les cours d’eau, on a vu que ça baissait ».

Toutes ces années durant lesquelles le poisson s’est raréfié dans les rivières, les pêcheurs neuchâtelois ne sont pas restés les bras croisés : remise en état des gravières pour favoriser la fraie, diminution du nombre de prises, augmentation de la taille minimale des poissons pêchés.

De son côté, Toni Calame, président sortant de la Société des pêcheurs de la Haute-Areuse, émet aussi des doutes. Aux yeux du Vallonnier, la mesure cantonale intervient trop tardivement : « Je pense que cette mesure ne sera pas efficace en ce moment. Elle aurait pu l’être à une époque – il y a bien longtemps en arrière – on voyait les diminutions dans les rivières. Là, à ce moment, elle aurait peut-être fait du bien, elle aurait permis de garder les bons reproducteurs. Mais maintenant, on voit qu’il manque beaucoup de poissons, et des classes d’âge, je pense que cette mesure sera complètement inefficace ». Une mesure qui risque donc bel et bien de passer à côté de sa cible, selon celui qui a présidé la société vallonnière durant près d’une quinzaine d’années et qui pêche principalement dans la rivière Le Buttes.