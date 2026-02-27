L’association de soutien aux élèves du conservatoire s'essouffle

Sans elle, de nombreux enfants et adultes ne pourraient pas se former au Conservatoire de musique neuchâtelois. L’Association de soutien aux élèves du conservatoire (ASEC) délivre des bourses à plus de 150 personnes chaque année pour leur permettre de suivre une formation musicale. Ses missions sont toutefois en péril. Actuellement, l’ASEC est portée par deux personnes qui assument déjà d’autres fonctions au sein du conservatoire et ça ne suffit pas. « On ne s’engage pas forcément pour 20 ans », rassure le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois Nicolas Farine. « On peut imaginer un tournus de quelques années », ajoute-t-il. L’association est notamment en quête d’une personne prête à assumer la présidence et à porter de nouveaux projets.