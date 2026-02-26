Une enseigne de plus ferme ses portes à la rue du Seyon à Neuchâtel. Lolipop, le magasin de bonbons et de sucreries, a définitivement cessé son activité au cœur du centre-ville. La chaîne a d'ores et déjà supprimé toutes mentions de sa succursale neuchâteloise sur son site internet. Contacté, le commerce n’a toutefois pas souhaité prendre position sur les raisons de sa fermeture ni répondre à nos questions pour le moment. /crb
Nouveau départ à la rue du Seyon
RTN
