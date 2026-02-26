Nouveau départ à la rue du Seyon

Le magasin de friandises et de sucreries Lolipop, situé au centre-ville de Neuchâtel, a mis ...
Le magasin de friandises et de sucreries Lolipop, situé au centre-ville de Neuchâtel, a mis la clé sous la porte. Contactée, la chaîne ne souhaite pas s’exprimer sur les raisons de ce départ.

Une enseigne de plus ferme ses portes à la rue du Seyon à Neuchâtel. Lolipop, le magasin de bonbons et de sucreries, a définitivement cessé son activité au cœur du centre-ville. La chaîne a d'ores et déjà supprimé toutes mentions de sa succursale neuchâteloise sur son site internet. Contacté, le commerce n’a toutefois pas souhaité prendre position sur les raisons de sa fermeture ni répondre à nos questions pour le moment. /crb


