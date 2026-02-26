MusicÔvignes s’étend, mais garde son identité

L’association du festival de musique de Cressier a présenté les contours de sa troisième édition ce jeudi. Cette année, MusicÔvignes se tiendra sur deux jours, avec 12 artistes suisses sur 15, dont la Fribourgeoise Zoë Më. La Belge Mentissa et le Britannique Tom Gregory seront les têtes d’affiche les 21 et 22 août.
MusicÔvignes veut rester un festival intimiste et de proximité. L’association organisatrice a présenté sa troisième édition ce jeudi. Elle se tiendra pour la première fois sur deux jours, les 21 et 22 août, dans les jardins de la Cave des Lauriers à Cressier. Une évolution décidée à la suite du succès des deux premières éditions. Par contre la capacité d’accueil du site ne sera pas à nouveau augmentée. Fixée à 1'200 personnes en 2024, elle est passée à 1'600 l’année dernière. « Pour nous, c’est la capacité idéale », estime Nicolas Fallet. « On veut que tout le monde se sente à l’aise sur le site du festival », justifie le président de l’association.
Nicolas Fallet : « On voulait avoir une organisation au top pour permettre ce passage à deux jours. »
Une programmation éclectique et régionale
MusicÔvignes ne veut pas changer son identité : un festival de proximité. Et cela se voit dans la programmation musicale. Sur les 15 artistes qui se produiront sur les deux scènes du festival, 12 sont suisses. « La programmation 2026 ressemble toujours à ce qu’on propose depuis la première édition, c’est-à-dire majoritairement des artistes suisses entourés d’artistes internationaux », explique Nicolas Fallet.
« On a la chance d’avoir des artistes de renommée suisse déjà ! »
Ces artistes de renommée helvétiques, c’est en premier lieu l’une des têtes d’affiche, la Fribourgeoise Zoë Më, qui avait représenté la Suisse à l’Eurovision 2025 avec son titre « Voyage ». Elle se produira le vendredi soir, juste avant la chanteuse pop belge Mentissa, révélée dans l’émission The Voice France en 2020. Le samedi, c’est l'Anglais Tom Gregory qui viendra proposer ses tubes pop. Les artistes qui ouvriront les feux des deux soirées, chargés de créer un lien direct avec le public, seront la Fribourgeoise Velantane le vendredi et le groupe chaux-de-fonnier Attic Foundation le samedi.
Pour la scène des Vignes, l’objectif reste le même : mettre en lumière des groupes émergents. Rock, pop, musique électronique, il y en aura pour tous les goûts en passant du Neuchâtelois Hugs and Stitches aux Schaffhousois de Klub Mathé.
Du soutien et une collaboration inclusive renforcée
Outre la tenue du festival sur deux jours, MusicÔvignes propose deux autres nouveautés cette année. La première est un club de soutien, appelé « La Grappe ». Cela consiste à proposer un billet de soutien qui donne accès à une dégustation de vins dans la vinothèque de la Cave des Lauriers et une expérience différente puisque les détenteurs de ce sésame pourront assister aux concerts de la scène du Château de la terrasse. « C’est un peu à la demande des festivaliers. Les gens veulent nous soutenir à leur manière », explique Nicolas Fallet.
« Cela permet d’assister au festival de manière plus immersive en contribuant à sa pérennité. »
Le président du comité se réjouit aussi de pouvoir développer la collaboration, déjà initiée l’année dernière, avec l’atelier Revista de la Fondation Les Perce-Neige. Ses membres sont chargés de la production de vidéos, de photos et créent les visuels que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour diffusion sur place lors du festival. « C’est très important pour nous, ça va dans le sens de ce que l’on veut mettre en avant à MusicÔvignes », conclut Nicolas Fallet. /lgn