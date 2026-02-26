MusicÔvignes s’étend, mais garde son identité

Ces artistes de renommée helvétiques, c’est en premier lieu l’une des têtes d’affiche, la Fribourgeoise Zoë Më, qui avait représenté la Suisse à l’Eurovision 2025 avec son titre « Voyage ». Elle se produira le vendredi soir, juste avant la chanteuse pop belge Mentissa, révélée dans l’émission The Voice France en 2020. Le samedi, c’est l'Anglais Tom Gregory qui viendra proposer ses tubes pop. Les artistes qui ouvriront les feux des deux soirées, chargés de créer un lien direct avec le public, seront la Fribourgeoise Velantane le vendredi et le groupe chaux-de-fonnier Attic Foundation le samedi.

Pour la scène des Vignes, l’objectif reste le même : mettre en lumière des groupes émergents. Rock, pop, musique électronique, il y en aura pour tous les goûts en passant du Neuchâtelois Hugs and Stitches aux Schaffhousois de Klub Mathé.





Du soutien et une collaboration inclusive renforcée

Outre la tenue du festival sur deux jours, MusicÔvignes propose deux autres nouveautés cette année. La première est un club de soutien, appelé « La Grappe ». Cela consiste à proposer un billet de soutien qui donne accès à une dégustation de vins dans la vinothèque de la Cave des Lauriers et une expérience différente puisque les détenteurs de ce sésame pourront assister aux concerts de la scène du Château de la terrasse. « C’est un peu à la demande des festivaliers. Les gens veulent nous soutenir à leur manière », explique Nicolas Fallet.