Le prix de l’eau potable bondit à Milvignes

Le tarif de l’eau potable grimpe pour la première fois à Milvignes. Depuis le 1er janvier 2026, le mètre cube d’eau est tarifé au prix de 1.35 fr, contre 0.95 cts en 2025. Soit une augmentation de 42%. Une surprise pour certains habitants, qui l’ont découvert cette semaine au travers d’une lettre envoyée par la Commune.

Cette augmentation est la première depuis la fondation de la Commune, en 2013. En effet, Milvignes a longtemps bénéficié des réserves financières des anciennes communes de Bôle, Auvernier et Colombier, désormais épuisées. « À partir du moment où les réserves sont vides, il n’y a pas de miracle, il faut adapter le tarif de l’eau au prix que coûte l’entretien du réseau », explique la conseillère communale en charge des travaux publics, services industriels, énergie et environnement, Roxane Kurowiak.

Elle rajoute: « Une commune comme la nôtre, qui avait d’importantes réserves, pouvait se permettre de faire des travaux conséquents sans impacter financièrement le citoyen. »