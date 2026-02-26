Le prix de l’eau potable bondit à Milvignes

Les habitants de Milvignes ont vu leur facture d’eau potable augmenter de 42% depuis le 1er janvier 2026. Cette hausse s’explique par l’épuisement des réserves financières constituées par les anciennes communes de Bôle, d’Auvernier et de Colombier en lien avec la gestion des réseaux d’eau.
Le tarif de l’eau potable grimpe pour la première fois à Milvignes. Depuis le 1er janvier 2026, le mètre cube d’eau est tarifé au prix de 1.35 fr, contre 0.95 cts en 2025. Soit une augmentation de 42%. Une surprise pour certains habitants, qui l’ont découvert cette semaine au travers d’une lettre envoyée par la Commune.
Cette augmentation est la première depuis la fondation de la Commune, en 2013. En effet, Milvignes a longtemps bénéficié des réserves financières des anciennes communes de Bôle, Auvernier et Colombier, désormais épuisées. « À partir du moment où les réserves sont vides, il n’y a pas de miracle, il faut adapter le tarif de l’eau au prix que coûte l’entretien du réseau », explique la conseillère communale en charge des travaux publics, services industriels, énergie et environnement, Roxane Kurowiak.
Elle rajoute: « Une commune comme la nôtre, qui avait d’importantes réserves, pouvait se permettre de faire des travaux conséquents sans impacter financièrement le citoyen. »
Roxane Kurowiak : « Avant cette augmentation, le citoyen de Milvignes ne payait pas ce que coûtait l’entretien du réseau, celui-ci était financé par les réserves. »
Mais pourquoi la Commune n’a-t-elle pas réparti cette hausse pour la rendre plus progressive ? « Ce n’est pas un choix, mais une obligation », affirme Roxane Kurowiak. « Monsieur prix nous oblige à vider les réserves avant d’augmenter la taxe. On aurait pu, en effet, appliquer une augmentation progressive de la taxe tout en utilisant progressivement les réserves si cela avait été autorisé, mais ça ne l’est pas. »
« Franchement, on peut comprendre la frustration des citoyens, car jusqu’à présent ils ne payaient pas le bon prix pour l’eau. »
La Commune a annoncé dans sa lettre qu’une nouvelle hausse du prix de l’eau est attendue dans les années à venir. Mais pour l’heure, impossible de savoir quand exactement et à combien celle-ci va s’élever : le calcul se fait chaque année « par rapport aux réserves disponibles, de ce qui a été perçu et de ce qui a été dépensé », relève la responsable. /raf