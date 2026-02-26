Du bois mort pour plus de biodiversité

Le bois mort, une aubaine pour bon nombre d’oiseaux forestiers. Depuis deux semaines, une étude de longue haleine a été lancée dans une forêt du Locle. Réalisée conjointement par la Station ornithologique suisse et Pro Natura, elle devra servir à comprendre l’impact des tempêtes sur l’écologie des milieux forestiers.

Après la tempête du 24 juillet 2023, la forêt des Roches-Voumard au Locle, comme de nombreuses zones boisées dans les Montagnes neuchâteloises, a été ravagée. Sa particularité ? Cette forêt appartenant à Pro Natura n’a pas été touchée depuis ce drame. Quand on s’y promène, c’est comme si le temps s’était arrêté : des branchages, des troncs jonchent le sol et plusieurs cimes semblent s’être volatilisées. Une situation singulière dans le canton de Neuchâtel, estime Antonin Jaquet, responsable des réserves de Pro Natura Neuchâtel. « Après la tempête, la plupart des propriétaires se sont empressés d’aller ramasser le bois. D’une part, pour assurer la sécurité des potentiels promeneurs, mais aussi pour le vendre ». Dans cette forêt, Pro Natura a décidé de laisser le bois mort au sol, car au-delà de l’aspect dramatique et destructeur que cette tempête a pu avoir, au niveau de la biodiversité elle est une chance, se réjouit Antonin Jaquet.