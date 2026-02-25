La longue marche autour du lac de Neuchâtel

Montrer la douleur

Clément Gilliéron qui, en plus de marcher, tournait les images du documentaire avec d’autres cadreurs. « En fait, il y avait toute une équipe autour de ce projet, une dizaine de personnes. (…) Pour nous, le but était de capter tout ce qu’il se passait. (…) Le matin c’était davantage montrer l’atmosphère avec la joie et la bonne humeur. » Ensuite, quand Clément Gilliéron s’est retrouvé seul avec Samuel Rossé, pendant la nuit et la deuxième journée, son rôle a plutôt été de raconter l’histoire du défi. « Montrer la douleur à travers les regards, à travers des petits gestes que Samuel faisait. »

Le documentaire a récolté des avis mitigés. Il s’inscrit, indique Samuel Rossé, « dans la catégorie web internet (…) et tous ceux qui ont les codes du documentaire cinématographique ont eu un peu plus de peine. » Un avis contrebalancé par les retours de la majorité des gens qui ont vu ce documentaire. « On est très content de ces retours. » /sma