L’ancien hôtel de Tête-de-Ran vendu pour 370'000 francs

Une vente aux enchères sans grand suspense. Elle s’est déroulée ce mercredi après-midi à Neuchâtel. À la clé, sept biens-fonds (sur les 9 au total) du bâtiment de Tête-de-Ran 4, soit l’ancien hôtel. Six appartements et le restaurant étaient vendus en bloc au plus offrant après trois criées, pour un prix minimum de 37'800 francs. La valeur totale de ces biens était estimée en 2025 par un expert mandaté par le Canton de Neuchâtel à un peu moins de 3 millions de francs. Les lots ont été adjugés à la société JVJ Immobilier SA, basée à La Chaux-de-Fonds pour 370'000 francs. Une somme dérisoire pour les 3'173 mètres carrés de surface totale.

L’assistance aurait pu s’attendre à ce que les prix montent encore un peu. En effet, la banque Raiffeisen, propriétaire de deux lots au sein du bâtiment, était présente et a même fait une proposition à hauteur de 350'000 francs avant de se retirer de la course. Maxim Würsch, le porte-parole de la banque, ne souhaite pas faire de commentaires quant à la stratégie qui était à l’œuvre. « Notre volonté première était de valoriser les biens », explique-t-il. Dans l’état des charges de l’ancien hôtel, disponible sur le site internet de l’Office cantonal des poursuites, figure toutefois un prêt hypothécaire accordé par la banque Raiffeisen à l’ancien propriétaire FamilyInvest, aujourd’hui en faillite, à hauteur d’environ 2,7 millions de francs. La banque aurait donc eu intérêt à faire monter l’enchère pour récupérer ses créances. Un scénario qui ne s’est pas produit, au soulagement de l’heureux nouveau propriétaire Jean-Pierre Bouille, le directeur de JVJ Immobilier SA. Ce dernier explique avoir pris contact avec la banque en amont pour lui signifier qu’il n’irait pas plus haut qu’un certain montant. La société chaux-de-fonnière étant visiblement la seule intéressée du jour par l’achat du bien, la banque n’a pas eu d’autre choix que de sauver les pots cassés.





Un avenir à définir

Pour le moment, Jean-Pierre Bouille ne se prononce pas quant à l’avenir du lieu. « C’est encore trop tôt pour dire ce qu’il adviendra de ce bâtiment », explique-t-il. À la question de savoir si le lieu sera à nouveau accessible à la population dans le futur il répond : « C’est possible ». Pour ce qui est des deux derniers appartements encore en main de la banque Raiffeisen, cette dernière explique vouloir s’en séparer à terme. « L’idée c’est que l’entier revienne à un propriétaire unique pour valoriser le bien », conclut Maxim Würsch.





Historique

En 2011, l’ancien hôtel de Tête-de-Ran, alors sous sa forme de restaurant, ferme ses portes et est mis aux enchères. La bâtisse est achetée par une société immobilière genevoise : FamilyInvest. L’entreprise y entame alors d’importants travaux de transformation pour aménager des appartements en propriété par étage (PPE). En 2021, le chantier n’est toujours pas terminé et s’arrête même du jour au lendemain début octobre. Le 22 du même mois à La Chaux-de-Fonds, deux biens-fonds de la PPE (qui en compte au total neuf) sont mis aux enchères et acquis par la banque Raiffeisen Genève Lac. Cette dernière est encore aujourd’hui propriétaire des deux appartements. Le reste appartient désormais à JVJ Immobilier SA. /crb