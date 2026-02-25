« Faites-nous rire » : Les questions rhétoriques d’Eric Constantin

Cette semaine, Éric Constantin a dégainé l’arme la plus redoutable de la langue française : la question rhétorique. Vous savez, celle dont on connaît déjà la réponse mais qu’on pose quand même, juste pour le plaisir de piquer. Face à un Raphaël faussement candide, notre humoriste a enchaîné les banderilles verbales, transformant un simple échange radio en règlement de comptes hilarant. Derrière l’ironie et les références bien senties, il campe un personnage délicieusement susceptible, persuadé d’être le seul humoriste légitime de « La Matinale » — et surtout le plus drôle.

Mais sous la mauvaise foi assumée perce une mécanique comique bien huilée : jouer l’ego froissé pour mieux dynamiter les coulisses de la radio. Entre jalousie feinte envers le métier d’animateur radio et rêve contrarié d’interviewer Léa de la « Star Academy », Éric Constantin maîtrise l’art de l’exagération. Son flot de questions, plus ou moins innocentes, finit par devenir un gag en soi. La preuve qu’avec un simple point d’interrogation, on peut déclencher bien plus que des réponses.