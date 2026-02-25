Clap de fin pour l’Innovation Tour dans l’Arc jurassien

Après cinq ans d’activité, l’Innovation Tour arrive à son terme. Lancé en 2021 par la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM), en collaboration avec arcjurassien.ch, les services cantonaux de promotion économique et la Confédération, le projet avait pour ambition de renforcer les liens entre entreprises, chercheurs et acteurs institutionnels sur l’Arc jurassien. Et tout spécialement de favoriser la mise en réseau et faire émerger des collaborations, notamment dans le secteur des métiers de la précision.

Selon la FSRM, près de 200 rendez-vous personnalisés ont été organisés à travers l’Arc jurassien et plus de 300 dirigeants d’entreprises ont pu être réunis. D’après les enquêtes menées auprès des participants, plus de la moitié des entreprises répondantes déclarent, un an plus tard, avoir initié au moins un partenariat grâce à l’Innovation Tour.

Dans le canton de Neuchâtel, deux « missions » économiques ont notamment permis de connecter les centres d’innovation cantonaux au tissu industriel local. Pour Sebastian Gautsch, directeur de la FSRM, ces rencontres étaient essentielles pour stimuler l’innovation.



