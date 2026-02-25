Clap de fin pour l’Innovation Tour dans l’Arc jurassien

Après cinq ans d’initiatives, l’Innovation Tour s’achève. Lancé en 2021 par la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM) et ses partenaires, le projet a rapproché entreprises, chercheurs et institutions de l’Arc jurassien, favorisant collaborations et innovations concrètes, comme le projet GEMP pour l’optimisation énergétique des machines de production.
Après cinq ans d’activité, l’Innovation Tour arrive à son terme. Lancé en 2021 par la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM), en collaboration avec arcjurassien.ch, les services cantonaux de promotion économique et la Confédération, le projet avait pour ambition de renforcer les liens entre entreprises, chercheurs et acteurs institutionnels sur l’Arc jurassien. Et tout spécialement de favoriser la mise en réseau et faire émerger des collaborations, notamment dans le secteur des métiers de la précision.
Selon la FSRM, près de 200 rendez-vous personnalisés ont été organisés à travers l’Arc jurassien et plus de 300 dirigeants d’entreprises ont pu être réunis. D’après les enquêtes menées auprès des participants, plus de la moitié des entreprises répondantes déclarent, un an plus tard, avoir initié au moins un partenariat grâce à l’Innovation Tour.
Dans le canton de Neuchâtel, deux « missions » économiques ont notamment permis de connecter les centres d’innovation cantonaux au tissu industriel local. Pour Sebastian Gautsch, directeur de la FSRM, ces rencontres étaient essentielles pour stimuler l’innovation.
Sebastian Gautsch : « Le challenge c’est de mettre les gens autour d’une table pour qu’ils prennent le temps de parler concrètement »
Parmi les retombées concrètes figure le projet GEMP. Celui-ci est né d’une rencontre organisée en 2022 à Bienne, il rassemble neuf entreprises issues des quatre cantons de l’Arc jurassien ainsi qu’un laboratoire de la HE-Arc Ingénierie. L’objectif : optimiser l’efficacité énergétique des machines de production. « Ce projet permet de réaliser des économies financières et économiques importantes sur les différentes machines de production », explique Loïc Hans, Chef de projets Politique régionale chez arcjurassien.ch.
Loïc Hans : « On parle typiquement pour certaines machines de diminuer jusqu’à 30% leur consommation énergétique »
À l’origine : « Un constat partagé entre différents industriels : la nécessité de diminuer la consommation des machines dans une démarche d’éco-responsabilité. Néanmoins, Loïc Hans souligne que plusieurs années ont été nécessaires pour transformer les premiers échanges en résultats concrets.
Loïc Hans : « Cela a permis de confirmer à la fois le besoin des industriels et la volonté de réaliser un projet collaboratif entre eux »
Le projet s’inscrit plus globalement dans le constat dressé par les promotions économiques partenaires d’Innovation Tour, que Loïc Hans qualifie de « un peu amer ». Selon lui, les industries connaissent parfois moins bien leurs voisins immédiats que « les acteurs à l’autre bout du monde ». Il souligne également que les problématiques industrielles sont « un peu communes à travers l’arc jurassien » et insiste sur l’importance de renforcer les liens locaux : « créer du lien, c’est fondamental pour collaborer et enrichir notre région ». /raf