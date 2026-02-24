Quatre ans plus tard, le témoignage d’une Ukrainienne ayant fui la guerre

Le 24 février 2022, à l’aube, la Russie initie ce qui se révélera être le conflit le plus sanglant en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, Moscou progresse en Ukraine de manière lente, mais continue. Près de 20 % du territoire ukrainien est actuellement occupé, selon l’AFP, au prix de centaines de milliers de victimes dans les deux camps. Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) estime que, sur l'ensemble, le conflit a causé entre 500’000 et 600’000 victimes - blessés, disparus ou décédés - du côté ukrainien, et près de 1,2 million du côté russe.

Les habitants fuient massivement le pays en guerre. Au cours des dernières années, des dizaines de milliers d’Ukrainiens ont trouvé refuge en Suisse. Tetiana Chornoochenko en fait partie. Elle a quitté l’Ukraine pour Neuchâtel un mois après le début du conflit. Un départ difficile, mais motivé par l’espoir de préserver l’intégrité physique et psychique de ses trois enfants.





Les bombes, les incendies, les soldats

En Ukraine, Tetiana habitait un village près de Kiev, où elle travaillait comme adjointe de direction dans une école privée. « C’était très difficile de prendre la décision de partir. On espérait que la guerre allait se terminer vite, on n’imaginait pas que cela durerait encore quatre ans. » Mais il était impossible, pour elle et sa famille, de poursuivre une vie normale. Elle témoigne le bruit des bombes et des armes pendant la nuit, les flammes des incendies et de la présence des soldats dans le village.